高含「積」量ETF舞春風 專家看好受惠AI長線趨勢不變

台股加權指數昨（25）日一舉站上35,000點大關，台積電收在2,015元新高價為最大功臣。法人表示，台積電站上2,000元關卡，投資人若想以小額資金參與相關投資契機，可選擇持股中含台積電的台股ETF以把握行情。

市面上的台股ETF中，目前有45檔持有台積電，以持有比重來看，富邦科技（0052）占比71.5%最多，持有張數部分，則是元大台灣50擁有42.1萬張居冠。在這些持有台積電的台股ETF中，昨天包括主動統一台股增長ETF、國泰台灣科技龍頭、群益台ESG低碳50、主動野村臺灣優選、凱基台灣TOP50、主動群益科技創新等，漲幅都逾2.4%。

群益投信台股ETF研究團隊表示，受惠於AI需求持續成長，以及護國神山不斷刷新天價表現，台股在金馬年開春即展現強大的衝刺力道，加權指數頻創新高，其中強勢類股包含半導體、PCB等族群，主要受惠AI晶片需求和先進製程產能滿載帶動，以及漲價相關題材等。

群益台ESG低碳50（00923）ETF經理人邱郁茹指出，台股仍有望維持高檔震盪偏多走勢，主因在於降息環境持續、企業獲利回升與產業結構升級三大支撐。AI需求旺盛，帶動台灣出口表現強勁，在經濟保有韌性與AI大勢加持下，帶動台股大盤屢創新高。在AI長線趨勢不變，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利、資本雙漲利多。

主動野村臺灣智慧優選ETF經理人游景德分析，就產能與供需觀察，先進封裝（CoWoS）、高頻寬記憶體（HBM）、與玻璃基板等三大核心領域，仍處於需求結構性超過供給的狀態。其中CoWoS 產能今年仍持續擴張，但供需依舊緊俏；HBM 至少2026年全年偏緊，價格動能延續。玻璃基板今年初出現量產與技術節點新進展，為大型多晶粒封裝與高功耗散熱提供關鍵解方。AI下階段關鍵將在化解產能瓶頸、建立完整供應鏈韌性，不少台鏈身為主導者，將支撐台股中長期表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。