四檔月配型ETF 一日填息

台股馬不停蹄再飆新高，昨（25）日大漲712點，寫下歷史第八大漲點，漲幅達2.05%，收上35,413點，昨天除息的富邦特選高股息30（00900）、台新永續高息中小、富邦臺灣優質高息、台新AI優息動能等四檔台股月配ETF完成一日填息，23.95萬投資人息利雙收。

富邦特選高股息30每受益權單位配發0.075元，換算單月配息殖利率為0.5%、台新永續高息中小配發0.1元，單月配息殖利率0.55%、富邦臺灣優質高息配發0.11元，單月配息殖利率0.47%、台新AI優息動能配發0.03元，單月配息殖利率0.26%。

進一步來看配息組成，富邦特選高股息30和台新永續高息中小配息100%來自於股利所得；富邦臺灣優質高息股利所得18.18%，其餘81.82%來自於已實現資本利得、而台新AI優息動能股利所得占52.33%，47.34%來自於已實現資本利得。

從今年以來漲幅觀察，台新永續高息中小漲12.41%最多、富邦特選高股息30有9.32%、台新AI優息動能8.9%、富邦臺灣優質高息1.96%。

富邦特選高股息30經理人黃煜翔表示，半導體與AI科技產業景氣維持高檔，帶動外銷出口訂單動能，支撐台灣GDP成長。內需方面，受惠電子科技產業擴張與股市表現強勢，消費動能溫和回升。隨AI應用深化，雲端服務供應商資本支出仍維持上行趨勢，儘管市場短期對投資報酬與現金流有疑慮，但在資本支出擴張帶動下，相關零組件供應鏈營運展望仍偏正向。金融股受惠財報獲利亮眼，股價相對突出，可作投資另一觀察重點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。