玉山00988B 下月開募

玉山投信透過與金控整合發揮綜效，董事長陳茂欽表示，未來將強化品牌信賴與產品創新力，將原有投信基礎再擴大，玉山美元嚴選非投資等級債券ETF（00988B）是玉山投信發行的第一檔ETF，預計3月2日至6日正式募集，25日掛牌交易。

陳茂欽表示，玉山投信自2025年7月正式加入玉山金控體系後，投信與金控資源協作愈趨完整，期許三年內達成「ETF AUM挑戰百億、整體資產管理規模3000億」。針對產品策略方面，玉山投信總經理梅以德表示，核心將以「準度、速度、溫度」三大面向前進。「準度」代表精準掌握客戶需求；「速度」是指快速開發產品以創造機會；而「溫度」則是承諾以信任守護客戶 。

梅以德指出，未來將投入更多資源於ETF產品上，與傳統共同基金雙軌並行，但會更著重於ETF，主因目前投資人的資金正快速流向ETF市場 。ETF的發展策略將朝兩大方向邁進。一是收益型產品，二是「前瞻、主題、趨勢」為主軸，預計在今年至明年陸續推出相關新產品。過去以「保德信」為名的基金，預計在4月中旬左右完成更名，全面改為「玉山投信」旗下的產品。

玉山投信投資長李孟霞指出，2026年全球經濟在川普新一輪政策框架下邁入轉型階段，市場也從前兩年的快速修正逐步回到再平衡狀態。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。