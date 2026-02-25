玉山投信首檔IPO 玉山嚴選非投債ETF 3月2日開募

玉山金控合併投信之後，將以非投資等級在發行首檔ETF。玉山投信今天宣布，將發行玉山嚴選非投債ETF(00988B)，從3月2號開始募集，將在3月25號正式掛牌上市。

玉山投信董事長陳茂欽表示，玉山投信透過與金控整合發揮綜效，強化品牌信賴與產品創新力，將原有投信基礎再擴大，玉山嚴選非投債ETF不僅是玉山投信發行的第一檔ETF，更象徵玉山投信正式進軍ETF市場的決心，未來金控資源整合加速，期許玉山投信在3年內達成「ETF AUM挑戰百億、整體資產管理規模3000億」的目標。

該檔ETF一次囊括「高票息、成熟市場、月配息」三大亮點：以美國非投資等級債為選券核心，挑選具吸引力的票息來源，打造全台首檔鎖定票面利率7.5%以上的非投資等級債的ETF，同時100%投資於成熟國家市場，其中8成布局於流動性最佳、發債量最大的美國企業，兼具高票息與成長潛力，形成更具效率的債券配置。

玉山投信總經理梅以德指出，玉山投信未來3年將把發展ETF作為核心戰略，全力精準對接快速成長的市場需求，同時持續壯大共同基金的資產管理規模。

玉山投信市場策略部協理葉家榮指出，玉山嚴選非投債ETF透過「鎖定高票息」的月配息設計，嚴選高息債券來掌握增益機會，為全台首創嚴選票面利率7.5%以上的非投資等級債券ETF，選在的信用評等介於BB-CCC級，而且每個月都會調整標的部位，配合風險變化調整的機動性高。

葉家榮表示，本ETF鎖定固定票息7.5%以上的高票息券次，成份標的最低為100檔，如果在所有篩選條件後，指數中的債券少於100檔，將放寬最低票息等篩選條件。

投資人不論是從股票市場想要停利，或是想要領取固定的收益，都值得投資這檔ETF，尤其是違約率從該指數過去的經驗值來看只有0.8%；葉家榮也特別指出，這些債券期間只有三年，因此更能夠避免利率變動的風險。

葉家榮分析，成熟市場企業的獲利表現較佳，違約率較低，以美國企業為例，過去10年平均違約率僅2.5%，歐洲企業更低只有1.7%，00988B追蹤指數過去10年平均違約率則更只有0.8%。

為了讓投資人資金運用更具彈性，且回歸債券資產具有息收之優勢，葉家榮表示，00988B採取月配息機制，預計3月2日開始募集，3月16日報請成立之後，最快將於6月首次配息。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。