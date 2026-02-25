快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
受益人數突破百萬 主動式ETF火熱 主動美股增長、台股強棒最看俏。圖／群益投信
去年甫問世的主動式ETF持續火熱，不僅總檔數來到21檔，受益人數更是創高突破百萬。根據集保戶股權分散2月11日最新統計資料顯示，主動式ETF受益人數上周增加8,603人，總人數來到101萬4,931人，統計今年來已增加21萬7,828人。

進一步觀察，市場上目前有11檔主動式台股ETF、5檔主動式海外股票ETF、5檔主動式債券ETF，而根據投信投顧公會網站顯示，目前約仍有11檔主動式ETF送件待募集，主動式ETF儼然已成市場投資新寵。據了解，在主動式台股ETF已發行00982A、00992A兩檔的群益投信，預計將在今年3月23日推出主動群益美國增長ETF (00997A)加入主動式海外ETF市場。

群益投信主動式ETF研究團隊表示，主動式ETF儼然已成為主流投資趨勢，由於主動式操作上，可適時參酌時事對各產業的影響分析，每日即時調整投資組合，彰顯出因應市場而主動靈活選股策略的優勢。投資人可多利用主動式ETF，參與股票市場投資契機。美股牛市多年，不過今年美國還將迎來期中選舉，國際地緣政治局勢時有變化，以及美股眾多題材輪動，建議投資人不妨善用美股主動式ETF來掌握行情，透過投研團隊主動挑選美國優質潛力增長股，並隨市況靈活調整部位，全方位掌握美股行情。

主動群益美國增長ETF (00997A)經理人吳承恕指出，2026年以來美股三大指數數度寫下收盤新高紀錄，主要受惠於AI浪潮續航、經濟展現韌性與企業獲利優於預期等因素支持，雖然地緣政治議題與估值疑慮時而為市場帶來波動干擾，但仍不改美股多頭趨勢。整體來看，美國經濟保持溫和增長，企業營運與獲利狀況穩健，加上金融環境仍處寬鬆，有助支持美股表現延續。

主動群益台灣強棒ETF (00982A)經理人陳沅易表示，2026年政策的負面干擾將會降低，美國今年的期中選舉以及台灣九合一選舉皆在11月舉行，預期政策作多方向不變；今年台股仍是全球投資人資產配置的首選之一。當前台股盤勢與產業趨勢，維持積極的操作策略。首要焦點應放在AI相關科技產業及其供應鏈，這些領域包括電源管理、高效能運算基礎設施以及半導體設備廠務工程等，具備較高的成長潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

