AI硬體紅利發燙！海外電力、半導體主題ETF夯 今年來資金追捧買不停

儘管全球AI資金浪潮，眾所期待AI晶片一哥輝達（NVIDIA），將於2月25日盤後公布財報，不過萬馬奔騰的資金追捧氣勢，已先燒旺AI硬體紅利周邊商品，包括電力基建、半導體兩類主題ETF，今年來股價持續表現亮眼，根據CMoney統計至2月25日止，共計有20檔海外股票ETF收盤價創歷史新高，其中，今年來績效漲幅逾二成就有八檔，表現最好的是台新日本半導體（00951）、中信日本半導體（00954）兩檔，今年來漲幅突破35%。

若以主題來看，則以電力基建表現脫穎而出，包括新光美國電力基建（009805）、富邦ESG綠色電力（00920）兩檔，今年來反彈也逾二成，領漲表現不遑多讓。

券商財富管理主管表示，全球AI投資主題發燙，又以AI硬體紅利延續，結構核心清楚，成長動能強勁，帶旺市場投資情緒從觀望，瞬間轉為FOMO，帶動AI基礎建設為主的電力基建、半導體等硬體股，年後股價強勢回歸，股價成長態勢如進入主升段。

新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌表示，只要全球AI算力持續擴張、與先進製程資本支出方向不變，電力基建、半導體多頭趨勢不會改變，尤其是AI資料中心，建置最大瓶頸不是算力，而是電力，即使國際大廠產能開出，仍難以彌補美國本土電力基建的龐大缺口，加上AI與半導體雙軌並進下，用電需求更是殷切。

劉恆誌強調，目前看來，美股AI科技巨頭公司們，普遍共識是沒有充沛電力供應，難以擴張AI業務，進而加速驅動美國電網的穩定與韌性，成為電力基建需求高居不下的當務之急，整體美國電力市場持續供不應求，光是美國變壓器漲幅，就上看至2028年，加上川普美國製造政策推波助瀾，可以預見的是，2026年美國電力基建市場，興起上兆美元的新投資賽道崛起，周邊衍生商機帶旺燃氣渦輪機、儲能、核電、電網升級、與算力等基礎設施等類股，股價中長期表現有望萬馬奔騰。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。