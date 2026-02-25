月息族存股不如存債！00984B與00983B年化配息狂勝00929…3月11號最後買進日

月息族注意，10%新收息神器出現！根據最新數據統計，月配息ETF配息率排行榜，由大華銀投信旗下兩檔高信評債券ETF：大華優利美A債15（00984B）與大華優利美公債20（00983B）霸榜，年化配息率最高衝破10%，不僅超越非投資等級債ETF，更勝過千億規模的高股息ETF。

高股息ETF向來是投資人創造現金流的最愛，但實際上債息已超車股息，專家建議，投資人若想拉高每月現金流，與其抱股不如買債。以5檔規模在百億元以上、最具代表性的月配高股息ETF，與月配債券ETF綜合比較，債券ETF配息率明顯優於高股息ETF。以規模破千億的復華台灣科技優息（00929）為代表，年化配息率為6.05%，反觀債券ETF年化配息率則是在7%以上起跳。

令人驚奇的是，但在這份榜單中，高品質債券ETF的配息表現不僅領先高股息ETF，更領先非投資等級債ETF，代表投資人並不需要承擔高風險，才能換來高收益。

以配息率最高的前兩檔債券ETF為例，00984B鎖定A級投資等級債，00983B 則是純度最高的美國公債，兩者皆具備極高的信用評等，本次年化配息率分別高達10.17%、9.17%。以歷次評價公告日數據觀察，00984B更已經連續3個月都維持年化配息率9%以上的高水準，展現出強勁的現金流支撐力。

法人指出，當前台股處於歷史高點位置，投資人資產過度集中在股票的風險升高，震盪風險加大，相對之下，債券價格相對平穩，亦處於聯準會降息循環的順風中，在資產組合中，擴大配置高信評債券，不僅強化現金流來源，更有助平穩資產波動度。

實際上，以排行榜評比來看，對於追求每月現金流的投資人而言，00984B與00983B不僅信評佳、配息亦亮眼，是目前市面上少數能兼顧收益與資產品質的投資首選。00984B與00983B即將3月12日除息，投資人若想參與本次配息，最晚要在3月11日前買進！

月配息ETF最新配息率榜單：年化配息率最高5檔債券ETFvs百億以上高股息ETF

類型 ETF代號 ETF名稱 年化配息率(%) 投等債 00984B 大華優利美A債15 10.28% 美公債 00983B 大華優利美公債20 9.17% 非投等債 00981B 第一金優選非投債 7.97% 非投等債 00953B 群益優選非投等債 7.56% 高股息 00934 中信成長高股息 7.41% 非投等債 00945B 凱基美國非投等債 7.25% 高股息 00929 復華台灣科技優息 6.05% 高股息 00900 富邦特選高股息30 6.03% 高股息 00940 元大台灣價值高息 5.47% 高股息 00939 統一台灣高息動能 5.30%

資料來源： CMONEY、各投信 ；統計時間截至2026/02/24；年化配息率以最近一次公告配息金額除以2026/02/24收盤價，乘以12個月，以年化計算；表格以年化配息率排序。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。