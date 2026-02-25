玉山投信首檔IPO 00988B鎖定高票息...月月配息機制 3月2日正式募集

ETF市場已成為台灣資產管理業者未來的重點目標，玉山投信看準趨勢，未來3年將全力推進ETF版圖，精準對接市場需求，玉山投信首檔ETF IPO-玉山美元嚴選非投資等級債券ETF (簡稱玉山嚴選非投債ETF)於馬年春節後登場，預計3月2日至2月6日正式募集，3月25日掛牌交易。

玉山投信董事長陳茂欽表示，玉山投信透過與金控整合發揮綜效，強化品牌信賴與產品創新力，將原有投信基礎再擴大，玉山嚴選非投債ETF不僅是玉山投信發行的第一檔ETF，更象徵玉山投信正式進軍ETF市場的決心。

玉山嚴選非投債ETF (00988B)鎖定台灣投資人高度關注的月配息ETF資產需求，一次囊括「高票息、成熟市場、月配息」三大亮點：以美國非投資等級債為選券核心，挑選具吸引力的票息來源，打造全台首檔鎖定票面利率7.5%以上之非投資等級債的ETF，同時100%投資於成熟國家市場，其中8成布局於流動性最佳、發債量最大的美國企業，兼具高票息與成長潛力，形成更具效率的債券配置。

此外，玉山嚴選非投債ETF採月配息機制，讓投資人能以月月有收益的方式增加資產彈性，打造可長期於投資組合中兼具配息與核心配置角色的「存債型」ETF，鎖定固定票息7.5%以上的高票息券次，成份標的最低為100檔，如果在所有篩選條件後，指數中的債券少於100檔，將放寬最低票息等篩選條件。

陳茂欽指出，玉山投信自2025年7月正式加入玉山金控體系後，投信與金控資源協作愈趨完整， 並朝向強化資產管理能量穩健前進，面對近年台灣ETF市場檔數與規模雙雙高速成長的趨勢，玉山投信在集團版圖中扮演關鍵角色，未來將持續發揮原有國際視野優勢，深化在地化布局，並在玉山金控的支持下擴大資產管理基礎。

陳茂欽還強調，期許玉山投信在3年內達成「ETF AUM挑戰百億、整體資產管理規模3000億」的目標，本次玉山嚴選非投債ETF的發行正為此奠下重要基礎，期待市場共同見證玉山投信邁入蓬勃成長的新篇章。

玉山投信總經理梅以德指出，玉山投信未來3年將把發展ETF作為核心戰略，全力精準對接快速成長的市場需求，同時持續壯大共同基金的資產管理規模，推動整體業務穩健成長，玉山投信的產品布局將聚焦前瞻主題，打造具差異化與競爭力的投資工具，不僅順應市場趨勢，更要超越趨勢；此外，在法規環境逐步鬆綁的背景下，玉山投信也將投資人需求為核心，深化收益型與多重資產產品的陣線。

玉山投信市場策略部協理葉家榮指出，玉山嚴選非投債ETF將回歸債券配息本質，透過「鎖定高票息」的月配息設計，嚴選高息債券來掌握增益機會，為全台首創嚴選票面利率7.5%以上之非投資等級債券ETF，從上千檔成熟市場國家企業於美國發行之非投資級債中，挑選符合流通性高、鎖定固定票息等條件，最後再透過市值加權，精選出100檔以上非投資等級債券。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。