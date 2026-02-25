00988B月配債券ETF強勢登場！首創7.5%高息門檻 3月2日起卡位降息利多

ETF市場已成為台灣資產管理業者未來的重點目標，玉山投信看準趨勢，未來3年將全力推進ETF版圖，精準對接市場需求，玉山投信首檔ETF IPO--玉山美元嚴選非投資等級債券ETF（00988B）於馬年春節後登場，預計3月2日至3月6日正式募集，3月25日掛牌交易。

玉山投信董事長陳茂欽表示，玉山投信透過與金控整合發揮綜效，強化品牌信賴與產品創新力，將原有投信基礎再擴大，玉山嚴選非投債ETF不僅是玉山投信發行的第一檔ETF，更象徵玉山投信正式進軍ETF市場的決心。

00988B鎖定台灣投資人高度關注的月配息ETF資產需求，一次囊括「高票息、成熟市場、月配息」三大亮點：以美國非投資等級債為選券核心，挑選具吸引力的票息來源，打造全台首檔鎖定票面利率7.5%以上之非投資等級債的ETF，同時100%投資於成熟國家市場，其中8成布局於流動性最佳、發債量最大的美國企業，兼具高票息與成長潛力，形成更具效率的債券配置。

此外，00988B採月配息機制，讓投資人能以月月有收益的方式增加資產彈性，打造可長期於投資組合中兼具配息與核心配置角色的「存債型」ETF。

金控資源整合加速 聚焦投信AUM 3000億目標

陳茂欽指出，玉山投信自2025年7月正式加入玉山金控體系後，投信與金控資源協作愈趨完整，並朝向強化資產管理能量穩健前進，面對近年台灣ETF市場檔數與規模雙雙高速成長的趨勢，玉山投信在集團版圖中扮演關鍵角色，未來將持續發揮原有國際視野優勢，深化在地化布局，並在玉山金控的支持下擴大資產管理基礎。

陳茂欽還強調，期許玉山投信在3年內達成「ETF AUM挑戰百億、整體資產管理規模3000億」的目標，而本次00988B的發行正為此奠下重要基礎，期待市場共同見證玉山投信邁入蓬勃成長的新篇章。

玉山投信全力衝刺ETF 擴大資產版圖

玉山投信總經理梅以德指出，玉山投信未來3年將把發展ETF作為核心戰略，全力精準對接快速成長的市場需求，同時持續壯大共同基金的資產管理規模，推動整體業務穩健成長，玉山投信的產品布局將聚焦前瞻主題，打造具差異化與競爭力的投資工具，不僅順應市場趨勢，更要超越趨勢。

此外，在法規環境逐步鬆綁的背景下，玉山投信也將投資人需求為核心，深化收益型與多重資產產品的陣線。

梅以德進一步說明，玉山投信去年於亞資中心開辦多通路未具證基金銷售與外部資產管理(EAM)業務，進一步提升品牌國際化競爭力，同時引進具特色的私募與另類資產商品，並積極爭取獨賣及首賣合作，展現玉山投信在資產管理市場持續深化與創新的企圖心。

馬年全球經濟韌性成長

針對馬年全球市場趨勢，玉山投信投資長李孟霞指出，2026年全球經濟在川普新一輪政策框架下邁入轉型階段，市場也從前兩年的快速修正逐步回到再平衡狀態。

隨著美國財政刺激重新成為主要成長來源、供應鏈調整持續推動產業投資，美國消費力道仍為全球景氣的重要支柱，同時，聯準會在新任主席上任後，預期貨幣政策風格朝向「偏重趨勢」轉變，市場預期今年仍具降息動能，但長天期利率下行空間有限，使得整體利率曲線朝向正常化方向發展面。

在產業層面，李孟霞分析，AI所帶動的生產力提升與投資循環依舊強勁，不僅降低通膨壓力，也為企業獲利帶來結構性支撐；然而，地緣政治、供應鏈重組與中美競爭仍為全球經濟的重要變數。

整體而言，在政策、通膨與企業獲利方向逐漸明朗的環境下，非投資級債等收益型資產依舊具備相對優勢，而成熟市場企業的財務體質更加穩健，預料將吸引市場資金卡位，展望 馬年在全球景氣有望維持溫和擴張，風險資產與固定收益市場皆有重塑配置之契機。

00988B鎖定高票息 月月有收益

玉山投信市場策略部協理葉家榮指出，00988B將回歸債券配息本質，透過「鎖定高票息」的月配息設計，嚴選高息債券來掌握增益機會，為全台首創嚴選票面利率7.5%以上之非投資等級債券ETF，從上千檔成熟市場國家企業於美國發行之非投資級債中，挑選符合流通性高、鎖定固定票息等條件，最後再透過市值加權，精選出100檔以上非投資等級債券。

此外，葉家榮說明，統計00988B追蹤指數「ICE TPEx1-5年BB-CCC級大型高息美元非投資等級債券指數」殖利率，近10年平均殖利率達到8%以上，成為兼具收益性與成長潛力的核心資產，適合於資產配置中扮演關鍵角色，相較於同期間全球非投等債指數平均殖利率僅約6.8%，全球投等債同期間更只有3.3%。

再者，從近10年累積報酬率來看，在較高票息的優勢搭配時間累積之下，00988B追踨指數累積報酬達93.9%，明顯提升「存債感」，同樣高於全球非投資等級債券指數同期間的78.4%表現。

葉家榮表示，看好成熟市場企業的獲利表現較佳，違約率較低，以美國企業為例，過去10年平均違約率僅2.5%，歐洲企業更只有1.7%，信用風險相對可控。

因此在選券上，00988B追蹤指數百分百布局成熟國家發行之債券，且著眼於美國企業發債量為全球最大宗，不論資訊透明度或流動性都更勝一籌，8成以上標的都集中於美國企業，配合監控風險條件，00988B追蹤指數過去10年平均違約率只有0.8%。

為了讓投資人資金運用更具彈性，且回歸債券資產具有息收之優勢，葉家榮表示，00988B採取月配息機制，預計3月2日開始募集，3月16日報請成立之後，最快將於6月首次配息，未來以月月配息方式，搭配00988B追蹤指數嚴選高票息之特性，提升投資人對於債券ETF的存債感。

