玉山投信首檔 IPO 00988B鎖定優先美國企業、高票息

ETF市場已成為台灣資產管理業者未來的重點目標，玉山投信看準趨勢，未來三年將全力推進ETF版圖，精準對接市場需求，玉山投信首檔ETF IPO—玉山美元嚴選非投資等級債券ETF（00988B）於馬年春節後登場，預計3月2日至3月6日正式募集，3月25日掛牌交易。

玉山投信董事長陳茂欽表示，玉山投信透過與金控整合發揮綜效，強化品牌信賴與產品創新力，將原有投信基礎再擴大，玉山嚴選非投債ETF不僅是玉山投信發行的第一檔ETF，更象徵玉山投信正式進軍ETF市場的決心。

陳茂欽強調，期許玉山投信在3年內達成「ETF AUM挑戰百億、整體資產管理規模3000億」的目標，而本次玉山嚴選非投債ETF的發行正為此奠下重要基礎，期待市場共同見證玉山投信邁入蓬勃成長的新篇章。

玉山嚴選非投債ETF鎖定台灣投資人高度關注的月配息ETF資產需求，一次囊括「高票息、成熟市場、月配息」三大亮點：以美國非投資等級債為選券核心，挑選具吸引力的票息來源，打造全台首檔鎖定票面利率7.5%以上之非投資等級債的ETF，同時100%投資於成熟國家市場，其中8成布局於流動性最佳、發債量最大的美國企業，兼具高票息與成長潛力，形成更具效率的債券配置。

此外，玉山嚴選非投債ETF採月配息機制，讓投資人能以月月有收益的方式增加資產彈性，打造可長期於投資組合中兼具配息與核心配置角色的「存債型」ETF。

玉山投信總經理梅以德指出，玉山投信未來3年將把發展ETF作為核心戰略，全力精準對接快速成長的市場需求，同時持續壯大共同基金的資產管理規模，推動整體業務穩健成長，玉山投信的產品布局將聚焦前瞻主題，打造具差異化與競爭力的投資工具，不僅順應市場趨勢，更要超越趨勢；此外，在法規環境逐步鬆綁的背景下，玉山投信也將投資人需求為核心，深化收益型與多重資產產品的陣線。

針對馬年全球市場趨勢，玉山投信投資長李孟霞指出，2026年全球經濟在川普新一輪政策框架下邁入轉型階段，市場也從前兩年的快速修正逐步回到再平衡狀態。隨著美國財政刺激重新成為主要成長來源、供應鏈調整持續推動產業投資，美國消費力道仍為全球景氣的重要支柱。

同時，聯準會在新任主席上任後，預期貨幣政策風格朝向「偏重趨勢」轉變，市場預期今年仍具降息動能，但長天期利率下行空間有限，使得整體利率曲線朝向正常化方向發展面。

在產業層面，李孟霞分析，AI所帶動的生產力提升與投資循環依舊強勁，不僅降低通膨壓力，也為企業獲利帶來結構性支撐；然而，地緣政治、供應鏈重組與中美競爭仍為全球經濟的重要變數。整體而言，在政策、通膨與企業獲利方向逐漸明朗的環境下，非投資級債等收益型資產依舊具備相對優勢，而成熟市場企業的財務體質更加穩健，預料將吸引市場資金卡位，展望 馬年在全球景氣有望維持溫和擴張，風險資產與固定收益市場皆有重塑配置之契機。

