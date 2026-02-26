006208有賺⋯他想出清再買回！網勸：長線ETF別亂進出

台股氣勢如虹，一名網友在Dcard請益，表示自己長期定期定額投資006208，近期出現些許價差，猶豫是否該「先賣掉把賺的回收，再重新買回來」，藉此鎖住獲利。貼文曝光後引發討論，多數網友認為既然定位為市值型長期投資，就不必為了短期價差頻繁進出，否則恐增加成本、錯失後續漲幅。

原PO自稱股票小白，平時以定期定額為主，只知道市值型ETF適合長期持有，但對帳面獲利該如何處理沒有概念，因此詢問006208是否應先獲利了結再重新布局；同時也提到00878與00918等高股息ETF，是否應比照辦理「出清結算」較佳，希望網友給予建議。

針對006208，多數留言幾乎一面倒反對「出清再買回」。有網友直言，「都知道放長線了就沒必要進進出出」，強調0050、006208這類市值型ETF本質就是buy and hold，若不是操作短線賺價差，或急需現金，沒有特別理由賣出。也有人提醒，賣出後若行情續漲，「你敢在更高點買回來嗎？」不少人分享自身經驗，曾因預判回檔而提前賣出，結果股價一路走高，只能追高或乾脆踏空。

此外，網友也點出頻繁交易會產生「摩擦成本」，包括手續費與潛在稅負，長期下來恐侵蝕報酬。更有人強調，若想吃到長期複利，就必須忍受市場波動，「忍受每一次上漲與下跌」，否則反覆進出反而破壞投資紀律。

至於高股息ETF，意見則較分歧。有部分網友建議「留市值型、出清高股息」，認為累積資產階段應以成長型為主；也有人認為可視個人需求調整，若目標是現金流，高股息並非不能持有。另有留言指出，真正該賣出的時機應是「需要用錢」，而非單純因為漲多不安。

