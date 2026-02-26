0050配息竟輸006208？他怕買錯反被酸「搞錯重點」：不如改買高股息

買市值型也想領配息！一名網友在Dcard發文請益0050與006208的配息差異，表示自己每月定期定額1.5萬元買0050，先前也買過006208，原以為0050配息應更「有感」，沒想到實際領到後發現「0050五張只配5000多，006208一張就配4000多」，兩者配息僅差約1000元，引發討論。多數網友直指市值型ETF重點在資本增值，配息高低不代表報酬較佳，並提醒應以現金殖利率與配息頻率、分割因素綜合比較。

原PO指出，先前聽從「擇一買就好」的建議，近來偏向歐印0050，並貼出持股截圖說明兩檔ETF張數差距不小，但配息落差卻出乎意料，讓她困惑「大家都說兩者是一樣的東西，為何利息看起來差滿多」。她也提到自己曾看過除息資訊，以為0050會比006208多很多，如今結果相反，擔心是否投006208反而更划算。

在查資料後，原PO補充自己「爬文加問AI」發現可能與今年配息偏低有關，並提到0050今年配息約1元、006208相對有3元多，進一步追問「以兩者性質接近來說，投0050的好處在哪裡」。也有網友回應指出，0050先前完成分割，若用分割前後股價與配息一併換算，體感差異容易被放大，且市值型ETF不該只用「一張配多少」來判斷。

留言區主流共識集中在「配息不是重點」。不少人強調市值型ETF追求的是漲跌與長期成長，配息只是把資產的一部分以現金形式發回，除息時股價通常會相應反映，等於「左手換右手」，若領到又再投入還可能多一筆交易成本、降低複利效率。也有人建議先搞懂現金殖利率再比較，並提醒兩檔配息頻率不同：0050一年配4次、006208一年配2次，若只看單次或單張金額容易誤判。

不過仍有不同聲音主張「想領息就改買高股息」。部分網友直接建議轉向0056或月配型標的，認為穩定現金流較符合「領錢的小確幸」需求；也有人打趣稱「錢滾錢為何一直想領錢」，或乾脆喊買正2提高波動與報酬。另有留言點出0050相對優勢在規模與內扣費用等條件，提醒原PO先釐清目標是現金流或資產成長，再決定要重視配息還是總報酬。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。