台股飆漲進場恐成「擦鞋童」？網一面倒喊：先買0050

台股自去年4月回檔後一路走高，不少投資人獲利亮眼，一名女網友在Dcard發文直言，聽著同事天天分享賺錢戰果讓她十分羨慕，卻又擔心此刻進場會成為「擦鞋童」，意即行情末段才進場接最後一棒。貼文曝光後掀起熱議，多數網友認為與其猜高低點，不如先建立部位、長期投資，尤其點名元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）等大盤ETF。

原PO表示，台股從去年4月低點反彈至今幾乎一路狂漲，她雖已開好證券戶，卻遲遲未下單，總想等更低價位再進場。近期看到龍頭股屢創新高，有人喊「以後買不到這麼便宜的台積電」，也有人警告「現在追高一定當韭菜」，讓她更加猶豫，不知該一次投入還是定期定額，坦言在股市存活賺錢「真的很厲害」，甚至考慮是否先小額試水溫。

對此，不少網友分享自身經驗，強調長期投資才是關鍵。有投資人以006208為例指出，2025年4月帳面一度虧損184萬元，但至2026年2月已轉為大賺931萬元，認為即使短期成為「擦鞋童」，幾年後仍可能脫胎換骨。也有人指出，追蹤大盤30年來趨勢向上，中間震盪「根本不痛不癢」，重點在於敢不敢下第一單。

主流意見幾乎一面倒建議布局大盤ETF，直言「會怕就買0050」、「定期定額無腦跟就好」，強調不要執著短線高低點，「漲不敢買、跌也不敢買，永遠進不了場」。不少人建議分批投入或定期定額，利用股價波動攤平成本，也有人認為應保留緊急預備金，其餘資金長期持有，甚至笑稱「晚一天貴一天」。

不過，仍有部分網友持保留態度，認為此波已進入多頭末升段，短線震盪可能加劇，建議等待回檔或觀望至3月後再決定；也有人提醒國際情勢、關稅與地緣政治仍有變數，操作應設好停利停損。另有聲音直言，若本金不高，不如先投資自己、提升收入。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。