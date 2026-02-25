0050股價強勢破80元…清流君：他奶奶和爺爺的也想再ALL IN一次！

台股近期勢如破竹，帶動國民ETF元大台灣50（0050）股價強勢突破80元。財經網紅清流君在臉書發文驚呼，0050來到81.1元，忍不住直喊「他奶奶的⋯不⋯他爺爺的也想再ALL IN一次」，一句話瞬間點燃留言區氣氛。

貼文一出，粉絲立刻接龍；有人笑說「阿祖也想all in了」、「祖宗十八代都想All in」、「他祖宗都想ALL IN」，甚至誇張表示「連祖先都從墳墓跳起來要歐印了」，還有人嗨喊「全家一起All in」、「全家持續All in! 捏緊後衝衝衝」，把行情熱度推到最高點。

留言區同時變成低成本持有者的成果發表會。網友開心表示「平均買在60幾 真是開心」、「當初聽你的蛋蛋捏緊歐印在61，真的舒服」、「謝謝大家 平均成本29元」，更有家長分享「每次過完年就會幫小孩用紅包錢買一張0050，買在77.8，才兩天就81了...（小孩存的0050，目前成本22元左右）」，讓不少人直呼羨慕。

當然也有人急忙追價或懊悔錯過；粉絲留言「聽你的今天all in 一張81.15 別讓我失望 希望別住套房」、「昨天噴到79.40時 無腦買了一張」，也有人扼腕表示「早知道就不買VT了！台幣直接買0050可賺多了」、「乾...相見恨晚」。更有網友直言「子彈用盡 現在只期待他跌」，顯示多空情緒交織。

回顧過去，0050一度被認為走勢溫吞，如今卻讓投資人瘋狂。就有網友感嘆「想當初號稱不漲不跌的穩定股，現在這如今都變飆股，啥不干，專買他也不要亂買其他有的沒有的飆股，真的很讚」。在這波創高行情下，「ALL IN」成了信仰口號，但究竟是長期價值的延續，還是情緒推升的高點，市場仍在用價格回答。

