小資族瘋搶！009816再爆74萬張天量…台股創高帶旺科技半導體ETF行情

台股在護國神山台積電（2330）領軍衝鋒下再締新猷。根據2月25日盤面數據，加權指數盤中最高狂飆至35521.54點，終場大漲712.25點或2.05%，以35413.07點作收，雙雙寫下歷史新紀錄。這波強勁的走勢也讓台股ETF跟著水漲船高，特別是含積量高的標的表現格外亮眼。

其中被市場視為不配息版0050的凱基台灣TOP 50（009816）成為盤面焦點。該檔ETF於2月3日才剛掛牌上市，憑藉其親民的發行價與將股息直接滾入淨值的不配息機制，深受小資族群青睞。受惠於手中持有超過8500張台積電，009816在25日爆出超過74萬張的驚人成交量，終場上漲0.27元，漲幅達2.42%，收在11.45元。累計上市短短10個交易日，漲幅已逾14%。

老牌市值型ETF同樣繳出亮眼成績單。身為台股ETF元祖的元大台灣50（0050）持有超過41萬張台積電，25日股價終場上揚1.7元或2.14%，以81.1元作收，單日成交量突破15.8萬張。另一檔同樣重倉台積電達11萬張以上的富邦台50（006208），終場也上漲3.75元或2.04%，收盤價來到187.75元。

其他科技與半導體相關ETF也受惠這波資金行情。國泰台灣科技龍頭（00881）持有約2.1萬張台積電，單日上漲1元或2.7%，收在38.09元。此外，群益台ESG低碳50（00923）終場上漲0.83元或2.62%，收在32.49元，成交量超過5.6萬張；中信關鍵半導體（00891）則上漲0.5元或1.97%，以25.92元作收，成交量同樣超過5.6萬張，這些標的單日漲幅表現皆相當強勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。