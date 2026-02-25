快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台股在台積電領軍下大漲712點創歷史新高，帶動009816與0050等高含積ETF全面爆量飆漲。中央社
台股在護國神山台積電（2330）領軍衝鋒下再締新猷。根據2月25日盤面數據，加權指數盤中最高狂飆至35521.54點，終場大漲712.25點或2.05%，以35413.07點作收，雙雙寫下歷史新紀錄。這波強勁的走勢也讓台股ETF跟著水漲船高，特別是含積量高的標的表現格外亮眼。

其中被市場視為不配息版0050的凱基台灣TOP 50（009816）成為盤面焦點。該檔ETF於2月3日才剛掛牌上市，憑藉其親民的發行價與將股息直接滾入淨值的不配息機制，深受小資族群青睞。受惠於手中持有超過8500張台積電，009816在25日爆出超過74萬張的驚人成交量，終場上漲0.27元，漲幅達2.42%，收在11.45元。累計上市短短10個交易日，漲幅已逾14%。

老牌市值型ETF同樣繳出亮眼成績單。身為台股ETF元祖的元大台灣50（0050）持有超過41萬張台積電，25日股價終場上揚1.7元或2.14%，以81.1元作收，單日成交量突破15.8萬張。另一檔同樣重倉台積電達11萬張以上的富邦台50（006208），終場也上漲3.75元或2.04%，收盤價來到187.75元。

其他科技與半導體相關ETF也受惠這波資金行情。國泰台灣科技龍頭（00881）持有約2.1萬張台積電，單日上漲1元或2.7%，收在38.09元。此外，群益台ESG低碳50（00923）終場上漲0.83元或2.62%，收在32.49元，成交量超過5.6萬張；中信關鍵半導體（00891）則上漲0.5元或1.97%，以25.92元作收，成交量同樣超過5.6萬張，這些標的單日漲幅表現皆相當強勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2330台積電 009816凱基台灣TOP50 0050元大台灣50 006208富邦台50 00923群益台灣ESG低碳50 00881國泰台灣科技龍頭 市值型 ETF 成交量 半導體

相關新聞

小資族瘋搶！009816再爆74萬張天量…台股創高帶旺科技半導體ETF行情

台股在護國神山台積電（2330）領軍衝鋒下再締新猷。根據2月25日盤面數據，加權指數盤中最高狂飆至35521.54點，終場大漲712.25點或2.05%，以35413.07點作收，雙雙寫下歷史新紀錄。

存債感滿！00988B強打7.5%以上高票息、月配息…三大選債邏輯一次看

玉山投信透過影音介紹旗下新產品「玉山美元嚴選非投資等級債券ETF」，股票代號00988B。該ETF主打票面利率7.5%以上的高票息策略，並採月配息設計，訴求為投資組合提供每月固定收益來源，同時強調其配

0050「賺到有點害怕」蓋過高興？進場僅一個多月帳上獲利破百萬

一名網友分享參加投資比賽的操作成果，表示自己在一個多月內買進90張元大台灣50（0050），搭上大盤創高列車，未實現報酬率約17%，帳面獲利突破百萬元。不過賺得快反而讓他心生不安，猶豫該續抱還是先落袋

美軟體股重挫、亞股卻大漲！00964受惠利多、今「息利雙收」最後上車日

近期美股軟體類股因投資人擔憂AI替代效應面臨沉重賣壓，導致股價重挫；然而亞洲股市包含台灣、日本與韓國卻展現截然不同樣貌，輪番大漲。對此中國信託投信指出，這波走勢分歧的核心在於市場對AI發展階段的認知轉變，資金加速從面臨應用端陣痛期的軟體股，轉向具備實質獲利支撐的AI基礎建設與硬體板塊，而這正是亞太市場的最大優勢。

25歲拚買台北房！月投3萬0050能圓夢？過來人推：全押0052拚AI浪潮

一名25歲網友日前在Dcard發文分享，目標10年內在台北市買房，計畫每月定期定額3萬元投入0050、006208等市值型ETF，並搭配0052與00878，希望藉由投資加速累積頭期款。貼文曝光後，引發網友熱烈討論，不少人直言「台北買房難度太高」，但也有過來人分享靠歐印台積電湊齊頭期款的經驗。

00929成分股擴增至50檔！換股頻率改一年兩次…阿尼點出「三件事」該留意

針對復華台灣科技優息（00929）追蹤指數近期進行大幅改版，財經YouTuber「鄉民投資（阿尼）」在最新影音中指出，基金公司官方說法相當正面，但他希望改以投資人角度出發，說明此次改動解決了哪些問題，

