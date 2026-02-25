存債感滿！00988B強打7.5%以上高票息、月配息…三大選債邏輯一次看

玉山投信透過影音介紹旗下新產品「玉山美元嚴選非投資等級債券ETF」，股票代號00988B。該ETF主打票面利率7.5%以上的高票息策略，並採月配息設計，訴求為投資組合提供每月固定收益來源，同時強調其配置彈性，可與各類股票與ETF搭配使用。

為何選在此時推出00988B？玉山投信指出，目前市場環境具備有利條件。

一方面，景氣與企業獲利相對穩健，企業還款能力尚佳；另一方面，市場預期降息循環延續，借貸成本有望進一步下降，企業財務壓力隨之減輕；經濟成長與資金成本下降並行之下，違約風險相對降低，對高收益債形成有利環境。

策略設計上，玉山投信表示，有別於市場上多數高收益債ETF先選市場再看風險等級的作法，00988B以票面利率7.5%作為篩選門檻之一。

投信指出，高票息除了提供較高利息收入外，面對債券價格波動時，也能發揮緩衝效果。據回測過去10年資料，非投資等級債總報酬有9年勝過投資等級債，僅2020年疫情爆發時落後，關鍵在於高利息所帶來的收益優勢。

在選債機制方面，00988B設有三道篩選關卡。

第一：成熟市場優先 特別鎖定財報透明、法規健全且信用評等制度成熟的美國企業 第二：流動性與年限控管 鎖定規模較大、流動性佳且1至5年到期的債券，以降低利率波動影響 第三則：票息7.5%以上的條件 經篩選後，債券池將由原本約1800多檔縮減至不到200檔

風險控管數據上，玉山投信指出，該指數過去10年平均違約率為0.8%，低於全球非投資等級債平均的2.9%與CCC市場平均的14.3%；績效方面，追蹤指數過去1年、3年、5年的平均投資報酬率分別為7.1%、20.9%與34.5%；自成立以來至去年底約10年間，總報酬達93.9%。

玉山投信表示，00988B適合希望降低股市波動影響、準備退休並需要穩定收益來源，或尋求高票息兼具成長機會的投資人。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。