0050「賺到有點害怕」蓋過高興？進場僅一個多月帳上獲利破百萬

聯合新聞網／ 綜合報導
網友砸重金買進90張元大台灣50（0050），短短一個多月帳面獲利突破百萬元，卻因賺太快心生不安上網求助是否該獲利了結。中央社
一名網友分享參加投資比賽的操作成果，表示自己在一個多月內買進90張元大台灣50（0050），搭上大盤創高列車，未實現報酬率約17%，帳面獲利突破百萬元。不過賺得快反而讓他心生不安，猶豫該續抱還是先落袋為安。

原PO表示，2025/12/15至2026/1/9期間進場布局0050，扣除過年休市後，截至2/24，大盤與0050雙雙創高。他坦言「老實說我有點害怕 成長太快」，目前身上仍有閒錢可投入，但擔心市場不是每天都在過年，詢問大家是繼續加碼，還是先轉為現金等待回檔。前提是資金無急用需求。

部分網友認為不用過度擔心，「驚驚漲！害怕是正常的。買0050是蠻穩的，上漲時有賺到，下跌時就不用怕了。股市長期趨勢向上。甭怕！」、「賺錢也怕繼續投吧」、「哇賽 這個本金你前面都沒投資還能存到 好強」，認為在多頭趨勢下，指數型ETF屬於相對穩健選擇。

但也有人語帶酸意或提醒風險，「比賽啥？ 阿不就本多忠勝？」、「17%也差不多兩個漲停板而已餒」、「多頭市場，人人是股神」，甚至有人戲謔表示「好強喔 你那麼厲害我建議離職貸款來做期貨了 馬上就能入住陶朱隱園」，顯示市場氣氛樂觀中帶點調侃。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

一名網友分享參加投資比賽的操作成果，表示自己在一個多月內買進90張元大台灣50（0050），搭上大盤創高列車，未實現報酬率約17%，帳面獲利突破百萬元。不過賺得快反而讓他心生不安，猶豫該續抱還是先落袋

美軟體股重挫、亞股卻大漲！00964受惠利多、今「息利雙收」最後上車日

近期美股軟體類股因投資人擔憂AI替代效應面臨沉重賣壓，導致股價重挫；然而亞洲股市包含台灣、日本與韓國卻展現截然不同樣貌，輪番大漲。對此中國信託投信指出，這波走勢分歧的核心在於市場對AI發展階段的認知轉變，資金加速從面臨應用端陣痛期的軟體股，轉向具備實質獲利支撐的AI基礎建設與硬體板塊，而這正是亞太市場的最大優勢。

25歲拚買台北房！月投3萬0050能圓夢？過來人推：全押0052拚AI浪潮

一名25歲網友日前在Dcard發文分享，目標10年內在台北市買房，計畫每月定期定額3萬元投入0050、006208等市值型ETF，並搭配0052與00878，希望藉由投資加速累積頭期款。貼文曝光後，引發網友熱烈討論，不少人直言「台北買房難度太高」，但也有過來人分享靠歐印台積電湊齊頭期款的經驗。

00929成分股擴增至50檔！換股頻率改一年兩次…阿尼點出「三件事」該留意

針對復華台灣科技優息（00929）追蹤指數近期進行大幅改版，財經YouTuber「鄉民投資（阿尼）」在最新影音中指出，基金公司官方說法相當正面，但他希望改以投資人角度出發，說明此次改動解決了哪些問題，

76檔 ETF 除息一次看 持有這三檔一張將領「小藍紅包」

受到農曆春節因素影響，在2月的ETF除息大戲將在未來一周內登場，25日起將有76檔ETF接力除息，包含高人氣的國泰永續高...

009816怪物新人爆紅！懶錢包「內扣費力壓」：0050規模需2.27兆才能追平

台股市值型ETF市場迎來大地震！被理財Youtuber懶錢包形容為「怪物新人」的凱基臺灣TOP50（009816），自2026年2月3日掛牌後，短短兩週內便寫下驚人紀錄。 懶錢包指出，009816上市首日即以36.8萬張成交量奪下冠軍，規模在短短數日內從90億元快速成長至264億元，股東人數更迅速突破20萬大關。

