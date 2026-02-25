0050「賺到有點害怕」蓋過高興？進場僅一個多月帳上獲利破百萬

一名網友分享參加投資比賽的操作成果，表示自己在一個多月內買進90張元大台灣50（0050），搭上大盤創高列車，未實現報酬率約17%，帳面獲利突破百萬元。不過賺得快反而讓他心生不安，猶豫該續抱還是先落袋為安。

原PO表示，2025/12/15至2026/1/9期間進場布局0050，扣除過年休市後，截至2/24，大盤與0050雙雙創高。他坦言「老實說我有點害怕 成長太快」，目前身上仍有閒錢可投入，但擔心市場不是每天都在過年，詢問大家是繼續加碼，還是先轉為現金等待回檔。前提是資金無急用需求。

部分網友認為不用過度擔心，「驚驚漲！害怕是正常的。買0050是蠻穩的，上漲時有賺到，下跌時就不用怕了。股市長期趨勢向上。甭怕！」、「賺錢也怕繼續投吧」、「哇賽 這個本金你前面都沒投資還能存到 好強」，認為在多頭趨勢下，指數型ETF屬於相對穩健選擇。

但也有人語帶酸意或提醒風險，「比賽啥？ 阿不就本多忠勝？」、「17%也差不多兩個漲停板而已餒」、「多頭市場，人人是股神」，甚至有人戲謔表示「好強喔 你那麼厲害我建議離職貸款來做期貨了 馬上就能入住陶朱隱園」，顯示市場氣氛樂觀中帶點調侃。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。