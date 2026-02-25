快訊

台股續創高 主動式台股 ETF 股王00981A 盤中叩關20元

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

加權指數25日一開盤急衝上35,000點，三天內連續兩度挑戰歷史新高，主動式ETF尤為市場焦點，其中主動統一台股增長ETF（00981A）盤中股價一度衝上20元，漲幅最高達3.4%。

根據統計，00981A於25日股價一舉衝上20元大關，寫下主動式ETF新紀錄。從盤中數據來看，00981A以3.4%的漲幅暫居主動式ETF之冠。

主動統一台股增長ETF經理人陳釧瑤表示，2026年投資聚焦兩大主軸：一、2026年產業成長趨勢明確，且新技術新規格發展初期，滲透率仍低的產業鏈，包括先進製程（廠務、設備、封裝)、HVDC（高壓直流）機櫃電源模組／電源線、水冷散熱、800G交換器、CCL／PCB材料新規格、光纖等。

二、產業進入漲價循環的記憶體、PCB上游材料與被動元件等產業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美軟體股重挫、亞股卻大漲！00964受惠利多、今「息利雙收」最後上車日

近期美股軟體類股因投資人擔憂AI替代效應面臨沉重賣壓，導致股價重挫；然而亞洲股市包含台灣、日本與韓國卻展現截然不同樣貌，輪番大漲。對此中國信託投信指出，這波走勢分歧的核心在於市場對AI發展階段的認知轉變，資金加速從面臨應用端陣痛期的軟體股，轉向具備實質獲利支撐的AI基礎建設與硬體板塊，而這正是亞太市場的最大優勢。

25歲拚買台北房！月投3萬0050能圓夢？過來人推：全押0052拚AI浪潮

一名25歲網友日前在Dcard發文分享，目標10年內在台北市買房，計畫每月定期定額3萬元投入0050、006208等市值型ETF，並搭配0052與00878，希望藉由投資加速累積頭期款。貼文曝光後，引發網友熱烈討論，不少人直言「台北買房難度太高」，但也有過來人分享靠歐印台積電湊齊頭期款的經驗。

00929成分股擴增至50檔！換股頻率改一年兩次…阿尼點出「三件事」該留意

針對復華台灣科技優息（00929）追蹤指數近期進行大幅改版，財經YouTuber「鄉民投資（阿尼）」在最新影音中指出，基金公司官方說法相當正面，但他希望改以投資人角度出發，說明此次改動解決了哪些問題，

76檔 ETF 除息一次看 持有這三檔一張將領「小藍紅包」

受到農曆春節因素影響，在2月的ETF除息大戲將在未來一周內登場，25日起將有76檔ETF接力除息，包含高人氣的國泰永續高...

009816怪物新人爆紅！懶錢包「內扣費力壓」：0050規模需2.27兆才能追平

台股市值型ETF市場迎來大地震！被理財Youtuber懶錢包形容為「怪物新人」的凱基臺灣TOP50（009816），自2026年2月3日掛牌後，短短兩週內便寫下驚人紀錄。 懶錢包指出，009816上市首日即以36.8萬張成交量奪下冠軍，規模在短短數日內從90億元快速成長至264億元，股東人數更迅速突破20萬大關。

主動式 ETF 火熱 受益人數突破百萬

去年甫問世的主動式ETF持續火熱，不僅總檔數來到21檔，受益人數更是創高突破百萬。根據集保戶股權分散2月11日最新統計資...

