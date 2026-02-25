台股續創高 主動式台股 ETF 股王00981A 盤中叩關20元

加權指數25日一開盤急衝上35,000點，三天內連續兩度挑戰歷史新高，主動式ETF尤為市場焦點，其中主動統一台股增長ETF（00981A）盤中股價一度衝上20元，漲幅最高達3.4%。

根據統計，00981A於25日股價一舉衝上20元大關，寫下主動式ETF新紀錄。從盤中數據來看，00981A以3.4%的漲幅暫居主動式ETF之冠。

主動統一台股增長ETF經理人陳釧瑤表示，2026年投資聚焦兩大主軸：一、2026年產業成長趨勢明確，且新技術新規格發展初期，滲透率仍低的產業鏈，包括先進製程（廠務、設備、封裝)、HVDC（高壓直流）機櫃電源模組／電源線、水冷散熱、800G交換器、CCL／PCB材料新規格、光纖等。

二、產業進入漲價循環的記憶體、PCB上游材料與被動元件等產業。

