美軟體股重挫、亞股卻大漲！00964受惠利多、今「息利雙收」最後上車日

近期美股軟體類股因投資人擔憂AI替代效應面臨沉重賣壓，導致股價重挫；然而亞洲股市包含台灣、日本與韓國卻展現截然不同樣貌，輪番大漲。

對此中國信託投信指出，這波走勢分歧的核心在於市場對AI發展階段的認知轉變，資金加速從面臨應用端陣痛期的軟體股，轉向具備實質獲利支撐的AI基礎建設與硬體板塊，而這正是亞太市場的最大優勢。

中信亞太高股息（00964）經理人張苡琤表示，目前的市場邏輯相當明確，AI 雖可能會取代部分傳統軟體，但AI發展絕對離不開硬體。相較美國部分SaaS（軟體即服務）企業面臨估值下修，台、日、韓科技股聚焦AI基建供應鏈，卻是全球AI發展不可或缺的軍火庫。

張苡琤剖析亞太的獨特地位，其中台灣掌握最先進的晶圓代工與伺服器供應鏈；韓國幾乎壟斷了AI伺服器必備的高頻寬記憶體（HBM）市場，且正迎來記憶體超級循環，今年以來韓股漲幅約四成，居主要股市之冠；日本則握有全球關鍵的半導體設備與先進封裝材料。

當美股軟體業還在摸索AI應用的變現模式時，亞太區的硬體供應鏈已經在兌現AI帶來的實質獲利，這也正是為何外資與國際熱錢持續湧入新興亞股及日股尋求避風港的原因。

除了強勁的資本利得潛力，亞太企業在獲利增長的支撐下，配息能力也大幅提升。

張苡琤指出，00964作為市面上唯一聚焦亞太區域的高股息產品，精準鎖定台、韓、日等市場的半導體、海運及原物料等關鍵供應鏈龍頭。在獲利上修與資金回流的雙重引擎驅動下，00964今年以來含息報酬率近2成，為台股掛牌的高股息ETF績效冠軍。

在投資人最關心的配息表現上，00964同樣繳出亮眼成績單。受惠於成分股獲利強勁，00964展現出優異的息利雙收實力，本次每單位配息金額0.089元，連續五個月調升，即便近五個交易日漲幅逾8%，年化配息率仍有約7.7%水準，在月配高股息ETF中名列前茅。

中國信託投信表示，美國軟體股下挫，反映高估值板塊的資金輪動，而兼具科技成長紅利與高息防禦特性的亞太優質資產，正是當前資金的最佳停泊點。

對於追求穩定每月現金流、又期望參與AI硬體十年大行情的投資人而言，00964可望成為現階段資產配置的優質選擇。

根據中國信託投信官網，00964本次除息交易日訂於2月26日，配息發放日為3月25日。有意參與本次配息的投資人，可把握2月25日的最後買進日，提早卡位亞太成長列車。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。