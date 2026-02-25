00929成分股擴增至50檔！換股頻率改一年兩次…阿尼點出「三件事」該留意

針對復華台灣科技優息（00929）追蹤指數近期進行大幅改版，財經YouTuber「鄉民投資（阿尼）」在最新影音中指出，基金公司官方說法相當正面，但他希望改以投資人角度出發，說明此次改動解決了哪些問題，以及應留意的重點。

成分股由40檔增至50檔

阿尼表示，00929成分股由原本40檔增加至50檔。

復華投信說明，基金規模已突破千億元，若仍維持40檔配置，容易出現單一持股占公司股本比例過高的情況，ETF進出部位時可能對個股價格造成影響，因此透過增加檔數來分散權重、降低流動性風險。

他指出，這屬於合理的風險控管作法，元大高股息（0056）與群益台灣精選高息（00919）過去在規模擴大後，也曾透過增加成分股因應。不過他同時提醒，分散風險勢必伴隨稀釋效果。原本聚焦前40名科技高息股，如今納入第41至50名標的，體質與成長性未必與前段班相同。

因此，成分股增加不能單純解讀為利多或利空，而是權衡風險與集中度的取捨。

新增三大產業 納入廣義科技

第二項改動為新增三大產業，包括生技醫療、綠能環保與數位雲端。復華投信將其歸類為廣義科技產業，具備創新、資本密集與長期成長特性。阿尼分析，過去00929較集中於傳統電子業，如今擴大產業範圍，當電子景氣進入循環低谷時，或許能提供一定程度的緩衝。

不過他提出兩個投資人應思考的問題。

風格是否改變

部分投資人當初選擇00929，是因為其定位為科技高股息，心中認知的科技可能偏向半導體與硬體供應鏈，如今納入生技與綠能後，商品形象已有調整。

配息穩定度

生技與綠能產業通常資本支出與研發投入較高，本質上未必屬於高配息代表，因此投資人需評估是否能接受00929不再只是純電子高股息商品。

調整頻率改為一年兩次

第三項改動為指數調整頻率，由原本每年6月一次，改為6月與12月各一次。復華投信說明，一年僅調整一次可能過慢，若成分股中途配息能力轉弱，將無法及時剔除；提高調整次數有助於汰弱留強，歷史回測顯示平均殖利率亦有所提升。

阿尼認為此邏輯合理，但更值得關注的是實際換股配套。根據公開說明書，6月定期審核最多可替換24檔，12月定期審核最多可替換16檔。

此設計在增加彈性的同時，也透過替換上限維持運作穩定性。他建議投資人與其討論一年調整幾次，不如觀察每次實際增加與刪除哪些成分股，才能更清楚理解選股邏輯。

從單一風格 走向配置型商品？

阿尼將此次改版解讀為因應基金規模擴大所做的防禦型調整。透過增加成分股與擴大產業配置，ETF在結構上更加分散，也降低流動性風險，同時提升即時剔除不符合條件公司的能力。

他認為，00929正從原本較為單一風格的商品，逐步轉向規模成熟後帶有配置型性質的產品。不過他也提醒投資人留意三件事：

第一，成分股增加後對整體績效與波動度的影響 第二，新增產業後配息能否維持過去的穩定度 第三，每次調整實際進出的是哪些公司

這些變化，才是觀察改版成效的關鍵。

◎感謝 鄉民投資 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。