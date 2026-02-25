快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

受到農曆春節因素影響，在2月的ETF除息大戲將在未來一周內登場，25日起將有76檔ETF接力除息，包含高人氣的國泰永續高股息（00878）、復華台灣科技優息、元大美債20年等，以最新的股東人數來看，約有超過406.07萬人投資人有參與這波ETF除息，將再3月領到新一波息收紅包。

這波ETF除息將陸續在25日、26日以及3月3日登場，根據CMoney統計這76檔將除息的ETF來看，若持有這三檔一張，將可以領超過千元的息收，包含群益台ESG低碳50每受益權單位配發1.71元，也就是說持有一張可領1,710元、兆豐台灣晶圓製造領配1.6元，也就是說持有一張可領1,600元、兆豐藍籌30配1.05元，也就是說持有一張可領1,005元。

每受益權單位配息金額在0.5元之上的有復華20年美債、元大臺灣ESG永續、復華富時高息低波、中信關鍵半導體、復華新興企業債、復華製藥債、復華能源債、中信美國公債0-1以及國泰A級醫療債，金額介於0.55元至0.86元間。

另以單期配息殖利率來看，本次群益台ESG低碳50達5.4%最高，兆豐台灣晶圓製造也有5.02%、中信關鍵半導體2.95%、主動群益台灣強棒2.29%、主動野村臺灣優選2.1%、華南永昌優選50達2.04%。

至於人氣ETF的配息情況，擁有超過百萬受益人的國泰永續高股息單季每受益權單位配發0.42元，以昨日收盤價換算，單季配息殖利率為1.75%。

而受益人在10萬之上還有復華台灣科技優息月配0.1元，配息殖利率0.5%、元大美債20年季配0.28元，配息殖利率1%、群益ESG投等債20+月配0.072元，配息殖利率0.47%、富邦特選高股息30月配0.075元，配息殖利率0.5%、主動群益台灣強棒季配0.377元，配息殖利率2.2%、中信關鍵半導體季配0.75元，配息殖利率2.95%、群益台ESG低碳50半年配1.71元，配息殖利率5.4%。

進一步來看，主動群益台灣強棒、中信關鍵半導體、群益台ESG低碳50本次配息金額都創下有紀錄以來新高；而國泰永續高股息配息金額較前一次提升；至於復華台灣科技優息、元大美債20年、群益ESG投等債20+、富邦特選高股息30配息金額則持平於上一次。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

76檔 ETF 除息一次看 持有這三檔一張將領「小藍紅包」

