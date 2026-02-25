統一00966B將在3月11日除息

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

美國2025年第4季經濟成長動能趨於溫和，政府關門導致支出對GDP產生負貢獻，但內部需求仍具支撐，企業投資與營運未見明顯收縮。統一ESG投等債15+ETF（00966B）經理人陳意雯指出，目前勞動市場延續溫和降溫，通膨壓力逐步改善，市場預期今年仍有兩碼降息空間。標普500指數成分股的第4季財報多數優於預期，企業獲利動能持續，為投資等級債市提供穩健的基本面支撐。

陳意雯表示，春節期間公債利率因經濟數據影響明顯回落，即使IEEPA關稅遭最高法院裁定違法而有小幅反彈，公債利率降幅仍大於企業債利差升幅。預期川普政府將以其他法案延續關稅政策，預期對公債利率衝擊有限。新任聯準會主席就任前，指數殖利率短期料維持區間盤整。

在利率仍處相對高檔區間、企業信用體質穩建的環境下，BBB級公司債兼具投資等級的信用品質與相對具吸引力的收益水準，展現收益與風險平衡的配置價值。00966B為長天期投資等級公司債ETF，成分債皆為BBB級公司債，投資產業多元分散，並具備月配息機制，適合作為資產配置中的中長期核心部位，有助建立收益來源並提升投資組合韌性。

統一ESG投等債15+ETF（00966B），預定在3月11日除息，依統一投信官網收益分配期前公告，基金擬配發每受益權單位金額為0.068元。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

