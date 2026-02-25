快訊

檢察官變地下錢莊？基檢檢察官涉放款後勒索財物 檢方發動搜索查辦

MLB／鄭宗哲大聯盟春訓首安出爐！打點進帳、OPS值1.000

學測成績公布五標一次看 數A五標均略升、滿級分人數略減

主動式 ETF 火熱 受益人數突破百萬

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

去年甫問世的主動式ETF持續火熱，不僅總檔數來到21檔，受益人數更是創高突破百萬。根據集保戶股權分散2月11日最新統計資料顯示，主動式ETF受益人數前周增加8603人，總人數來到101.49萬人，統計今年來已增加21.7萬人。

市場上目前有11檔主動式台股ETF、5檔主動式海外股票ETF、5檔主動式債券ETF，根據投信投顧公會網站顯示，目前約仍有11檔主動式ETF送件待募集，主動式ETF儼然已成市場投資新寵。據了解，在主動式台股ETF已發行00982A、00992A兩檔的群益投信，預計將在3月23日推出主動群益美國增長ETF（00997A）加入主動式海外ETF市場。

群益投信主動式ETF研究團隊表示，主動式ETF儼然已成為主流投資趨勢，由於主動式操作上，可適時參酌時事對各產業的影響分析，每日即時調整投資組合，彰顯出因應市場而主動靈活選股策略的優勢。投資人可多利用主動式ETF，參與股票市場投資契機。美股牛市多年，不過今年美國還將迎來期中選舉，國際地緣政治局勢時有變化，以及美股眾多題材輪動，建議投資人不妨善用美股主動式ETF來掌握行情，透過投研團隊主動挑選美國優質潛力增長股，並隨市況靈活調整部位，全方位掌握美股行情。

主動群益美國增長ETF經理人吳承恕指出，2026年以來美股三大指數數度寫下收盤新高紀錄，主要受惠於AI浪潮續航、經濟展現韌性與企業獲利優於預期等因素支持，雖然地緣政治議題與估值疑慮時而為市場帶來波動干擾，但仍不改美股多頭趨勢。整體來看，美國經濟保持溫和增長，企業營運與獲利狀況穩健，加上金融環境仍處寬鬆，有助支持美股表現延續。

主動群益台灣強棒ETF經理人陳沅易表示，2026年政策的負面干擾將會降低，美國今年的期中選舉以及台灣九合一選舉皆在11月舉行，預期政策作多方向不變；今年台股仍是全球投資人資產配置的首選之一。當前台股盤勢與產業趨勢，維持積極的操作策略。首要焦點應放在AI相關科技產業及其供應鏈，這些領域包括電源管理、高效能運算基礎設施以及半導體設備廠務工程等，具備較高的成長潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 美股

延伸閱讀

奧斯卡提名導演得罪美國總統？拍片為美國民主「送終」竟遭冷處理！

不要笑拜登 美國民調：川普年紀愈大愈反覆無常

國泰金國民經濟信心調查 股市樂觀指數下滑

突破美國禁令 DeepSeek傳用Blackwell晶片

相關新聞

009816怪物新人爆紅！懶錢包「內扣費力壓」：0050規模需2.27兆才能追平

台股市值型ETF市場迎來大地震！被理財Youtuber懶錢包形容為「怪物新人」的凱基臺灣TOP50（009816），自2026年2月3日掛牌後，短短兩週內便寫下驚人紀錄。 懶錢包指出，009816上市首日即以36.8萬張成交量奪下冠軍，規模在短短數日內從90億元快速成長至264億元，股東人數更迅速突破20萬大關。

台積電狂飆誰理高股息…00878配息回血0.42元！拆解平準金揭秘下次穩領0.4真相

國泰永續高股息（00878）即將在2/26（四）除息，這是降息兩季配息金額之後首度回升0.02元，使得這次配息達到0.42元。 根據國泰投信公佈的資料，這次00878的股息佔比如下： 股利所得約3

主動式 ETF 火熱 受益人數突破百萬

去年甫問世的主動式ETF持續火熱，不僅總檔數來到21檔，受益人數更是創高突破百萬。根據集保戶股權分散2月11日最新統計資...

00983B、00984B、00959B...債券ETF殖利率仍處高檔！法人：配息多、價格穩

大華銀投信旗下3檔債券ETF最新評價結果出爐！大華銀投信24日已公告大華投等美債15Y+（00959B）、大華優利美公債20（00983B）、大華優利美A債15（00984B）三檔月配息債券ETF最新

009816爆量卻現2％溢價⋯股民憂買貴了！網勸等穩定再買

台股紅盤首日，市值型ETF009816單日爆出71萬張大量，登上成交王寶座，不少投資人搶進。不過Dcard有網友轉述網紅「碎念女子」發文示警，指出該檔ETF開盤一度出現2%溢價，直言「等於有人用比淨值貴2%的價格買進」，引發討論區熱議折溢價是否過高、投資人是否「買貴了」。

49檔台股ETF創新高 這三檔單日漲逾3% 跑贏大盤

台股氣勢如虹，連續三個交易日創新高，推升台股ETF績效表現跟著水漲船高。昨（24）日有多達六成台股ETF收盤價同步創新高...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。