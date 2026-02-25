台積電狂飆誰理高股息…00878配息回血0.42元！拆解平準金揭秘下次穩領0.4真相

快訊

Andyworld理財&家庭記事簿
00878配息回升0.42元，從平準金推估下次發0.4元沒問題。記者杜建重／攝影
國泰永續高股息（00878）即將在2/26（四）除息，這是降息兩季配息金額之後首度回升0.02元，使得這次配息達到0.42元。

根據國泰投信公佈的資料，這次00878的股息佔比如下：

股利所得約37.93％，佔約0.1593元

資本利得約62.07％，佔約0.2607元

以2/24的資料顯示淨值組成裡面，收益平準金還有0.55元，資本損益平準金有8.49元，若是收益平準金扣除掉這次配息約0.16元，則還剩下0.39元。照這樣的比例運行下去，下次配息站穩0.4元應該沒問題。（是說資本利得的比例有點高啊...）

最近台積電很飆，市值型ETF也很飆，主動型ETF也不落人後，還有人要理高息型ETF嗎？

◎感謝 Andyworld理財&家庭記事簿 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 季配息 ETF 除息

