009816怪物新人爆紅！懶錢包「內扣費力壓」：0050規模需2.27兆才能追平

台股市值型ETF市場迎來大地震！被理財Youtuber懶錢包形容為「怪物新人」的凱基臺灣TOP50（009816），自2026年2月3日掛牌後，短短兩週內便寫下驚人紀錄。

懶錢包指出，009816上市首日即以36.8萬張成交量奪下冠軍，規模在短短數日內從90億元快速成長至264億元，股東人數更迅速突破20萬大關。

這股橫掃市場的氣勢，讓許多投資人紛紛詢問：這檔新秀是否能挑戰老牌標竿元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）？

費率與配息革命：挑戰台股ETF成本天花板

懶錢包分析，009816之所以爆紅，核心在於兩項破天荒的變革。首先是「力壓0050」的收費標準。

在0050與006208去年剛完成大降費後，009816直接端出固定式費率：經理費0.07%與保管費0.027%，合計僅0.097%。

懶錢包計算發現，0050的規模需成長至2.27兆元以上，其累進式費率才有機會與009816持平。

此外，009816是第一檔將「不配息」寫進公開說明書的台股ETF。

懶錢包指出，這對追求「總報酬率」的投資人極具吸引力，除了省下二代健保補充保費、股利所得稅與匯費，更能確保股息自動滾入再投資，發揮最大的複利效果。

績效回測亮眼 實戰仍待時間驗證

針對報酬率，懶錢包引用凱基投信的回測數據：從2007年5月31號到2025年11月28號約18年半的時間，特選臺灣Top50指數交出743%的好成績，優於大盤含息的574%與臺灣50指數的724%。

但懶錢包也直白表示，「回測不厲害就不用賣了」，指數設計就像開榜考試，回到過去當然會挑選表現最好的標的，上市後的真實考驗才是重點。

觀察009816上市前7天的表現，淨值報酬率為5.37%，略輸0050的5.64%。

若拉長至追蹤指數實際發布後的數據（2025/10/17起至農曆年封關），特選臺灣Top50指數漲幅為26.8%，與臺灣50指數的26.82%極為接近，兩者皆領先加權報酬指數。

懶錢包強調，不管是上市7天或指數3個多月的成績都非常短暫，投資是一場長跑，仍需長期觀察。

成分股大不同：台積電權重與動能策略是關鍵

懶錢包深入對比了009816與0050的成分股結構。

兩者最大的差異在於「台積電權重」，009816受限於中生代ETF的規範，單一權重限制較嚴格，與完全隨市值配重的0050相比，台積電權重差了超過21%。

懶錢包分析，權重限制能分散風險，但當台積電這種巨無霸飆漲時，績效難免產生較大偏離。

此外，009816除了市值還會參考「動能」，將台積電等超出的權重優先分配給股價接近歷史高點的強勢股。這使得科技股在009816中擁有更高的權重，預期電子股會有更強的爆發力。

雖然009816電子類股佔比超過85%，但其金融股佔比實際上也比0050高，主因是0050權重過於集中台積電。

兩者前十大持股僅有6檔相同，且整體市值佔大盤比重約75.1%，與0050相比少了0.87%，顯示其並非單純的市值型分身。

懶錢包總結：開啟ETF低費用新時代

最後，懶錢包總結，009816的崛起代表市場不只有「高股息」的支持者，許多投資人已開始意識到「費率」與「總報酬」的重要性。

雖然009816的動能因子與總費用率仍需時間驗證，但其大膽的降費與不配息策略，已足以改變台股ETF的市場格局。

◎感謝 懶錢包 Lazy Wallet 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。