00983B、00984B、00959B...債券ETF殖利率仍處高檔！法人：配息多、價格穩

大華銀投信旗下3檔債券ETF最新評價結果出爐！大華銀投信24日已公告大華投等美債15Y+（00959B）、大華優利美公債20（00983B）、大華優利美A債15（00984B）三檔月配息債券ETF最新評價結果，想參與本次收益分配，最後買進日為3月11日。

股市持續創高，但波動明顯加劇，法人建議，投資人可拉高投資組合中投資等級債配置比重，強化投資組合抵禦力。根據彭博數據統計，過去一年期間(2025/1/31~2026/1/31，共258個交易日)，與指數前期高點相比，投資等級債僅有1個交易日在下跌區間累積下跌幅度超過3%。

相較之下，非投資等級債則是有6個交易日在下跌區間累積下跌幅度超過3%，股票資產更是有55個交易日在下跌區間累積下跌幅度與前高點相比下跌超過3%，數據顯示投資等級債價格波動明顯更為平緩。

大華銀投信指數量化投資部主管郭修誠說明，高信評債券資產因企業財務體質佳，違約風險較低，若遇市場震盪時，價格多數時候更具支撐力，在投資組合中能發揮定心石的作用。

除此之外，當前債券殖利率仍處於近5年相對高檔，加上固定配息特性更提供投資人資金運用的靈活性，不僅可以作為生活開支運用，更能作為再投資的加碼資金。

大華銀投信目前旗下三檔債券ETF，不僅信評皆在投資等級以上，其中00983B和00984B更採用優息調整機制，優化成分債券的權重配置，加碼高息收債券比重來提升整體投資組合的票面利率，達到高人一等的增益效果。

3檔ETF的除息交易日皆為3月12日，收益分配發放日為4月2日，想參與本次收益分配，投資人要記得最晚在3月11日前買進！

資產類別 與前期高點相比，累積下跌幅度 超過 3% 的交易日合計 美國投資等級債 1 日 美國非投資等級債 6 日 全球股票 55 日