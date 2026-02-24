00996A雙軌並進 下月開募

兆豐投信宣布進軍主動式ETF市場，將於3月4日起募集主動兆豐台灣豐收（00996A）。董事長陳佩君指出，該ETF主打「選股無死角」的差異化策略，以「穩健豐收」搭配「成長α」雙軌機制，掌握AI上中下游產業鏈及多元成長契機。

陳佩君表示，00996A是第12檔主動式台股ETF，兆豐投信也是第九家發行主動式ETF的投信。這檔ETF結合經理人主動操作與量化模型輔助，在台股上市櫃企業中精選50至70檔優質標的，期許能成為兆豐投信第一檔規模破百億元的ETF。

不同於市面上許多主動式ETF受限追蹤指數規則，僅能鎖定上市前50大或150大權值股，00996A採取靈活的「全域選股」策略。擬任基金經理人王仲良指出，面對AI時代「大者恆大」競局，大型企業雖具財務穩健與高資本支出的優勢，但台灣供應鏈中，許多中小型股亦具備驚人的成長爆發力。

