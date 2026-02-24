被動式台股ETF紅火 受益人數前三名年增突破100%

AI投資熱度持續升溫，帶動台股科技族群表現強勢，推升被動式台股ETF市場熱度。截至2月11日，被動式台股ETF近一年受益人數成長率前三名均突破100%。受惠淨值分割後投資門檻下降的富邦科技ETF（0052），近一年受益人數年增率高達1,095.3%。

富邦科技ETF經理人洪珮甄表示，從產業基本面觀察，AI仍為全球科技投資核心主軸。農曆年後台股開紅盤，資金明顯聚焦AI供應鏈。根據資策會產業情報研究所資料，生成式AI與大型模型訓練需求持續擴張，使AI伺服器出貨成長率顯著優於通用伺服器，並同步帶動GPU、ASIC與HBM等高效能晶片需求升溫。由於AI伺服器採高密度運算架構，其單機晶圓消耗量遠高於傳統伺服器，促使先進製程需求快速攀升；3奈米以下製程產能自2023年起連續四年維持逾四成成長，顯示半導體製程重心已由行動裝置轉向AI與雲端資料中心應用。

此外，先進製程雖需求強勁，但設備、材料與良率成本居高不下，加上雲端服務商及晶片大廠積極發展自研AI晶片並優先綁定產能，使先進製程資源呈現高度集中。市場普遍將先進製程視為戰略性資產，相關投資布局、出口管制與供應鏈安全議題持續升溫。

然而，此一產能集中與資本密集特性，反而提高產業進入門檻，強化領先供應鏈競爭優勢，台灣在全球AI與先進製程供應鏈中的關鍵地位亦更加穩固。

隨著先進製程資本支出持續擴張及AI應用加速落地，台股科技族群結構性多頭格局逐步鞏固。建議投資人可透過分批或定期定額方式布局科技ETF，在市場波動中穩健參與台灣科技產業長期成長紅利。

FT臺灣永續高息ETF經理人江明鴻指出，半導體與電子零組件受惠AI落地終端，營收預期維持高檔，其穩定現金流將是配息核心支柱；航運雖有運力變數，但龐大現金儲備仍具配息底氣；金融受惠國內基本面穩健，為相對穩定防禦型高息來源。

