被動式台股ETF紅火 受益人數前三名年增突破100%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

AI投資熱度持續升溫，帶動台股科技族群表現強勢，推升被動式台股ETF市場熱度。截至2月11日，被動式台股ETF近一年受益人數成長率前三名均突破100%。受惠淨值分割後投資門檻下降的富邦科技ETF（0052），近一年受益人數年增率高達1,095.3%。

富邦科技ETF經理人洪珮甄表示，從產業基本面觀察，AI仍為全球科技投資核心主軸。農曆年後台股開紅盤，資金明顯聚焦AI供應鏈。根據資策會產業情報研究所資料，生成式AI與大型模型訓練需求持續擴張，使AI伺服器出貨成長率顯著優於通用伺服器，並同步帶動GPU、ASIC與HBM等高效能晶片需求升溫。由於AI伺服器採高密度運算架構，其單機晶圓消耗量遠高於傳統伺服器，促使先進製程需求快速攀升；3奈米以下製程產能自2023年起連續四年維持逾四成成長，顯示半導體製程重心已由行動裝置轉向AI與雲端資料中心應用。

此外，先進製程雖需求強勁，但設備、材料與良率成本居高不下，加上雲端服務商及晶片大廠積極發展自研AI晶片並優先綁定產能，使先進製程資源呈現高度集中。市場普遍將先進製程視為戰略性資產，相關投資布局、出口管制與供應鏈安全議題持續升溫。

然而，此一產能集中與資本密集特性，反而提高產業進入門檻，強化領先供應鏈競爭優勢，台灣在全球AI與先進製程供應鏈中的關鍵地位亦更加穩固。

隨著先進製程資本支出持續擴張及AI應用加速落地，台股科技族群結構性多頭格局逐步鞏固。建議投資人可透過分批或定期定額方式布局科技ETF，在市場波動中穩健參與台灣科技產業長期成長紅利。

FT臺灣永續高息ETF經理人江明鴻指出，半導體與電子零組件受惠AI落地終端，營收預期維持高檔，其穩定現金流將是配息核心支柱；航運雖有運力變數，但龐大現金儲備仍具配息底氣；金融受惠國內基本面穩健，為相對穩定防禦型高息來源。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

三大法人爆買836億！外資砸627億、自營商翻多 台股飆927點擁34千金

台股盤中漲破1000點…存股哥0050獲利逾52％！不賣股照樣爽花方法曝光

台積電發威衝上1975元 台股今日早盤大漲近千點

台股大爆發逾900點 百萬主動式ETF 受益人勇敢抱股過年再賺紅包

相關新聞

49檔台股ETF創新高 這三檔單日漲逾3% 跑贏大盤

台股氣勢如虹，連續三個交易日創新高，推升台股ETF績效表現跟著水漲船高。昨（24）日有多達六成台股ETF收盤價同步創新高...

0052躋身千億俱樂部

台股金馬年馬力十足，護國神山台積電昨（24）日上漲65元，收新高1,965元。其中，有「小台積電」之稱的富邦科技（005...

76檔ETF除息上秀 逾406萬人領息收紅包

2月的ETF除息大戲將在未來一周內登場，今（25）日起將有76檔ETF接力除息，包含國泰永續高股息（00878）、復華台...

主動式台股ETF馬力夯

台股盤面上記憶體、載板等AI供應鏈股價強強滾，進一步帶動大盤及主動式台股ETF股價奔騰，包括主動復華未來50ETF（00...

被動式台股ETF紅火 受益人數前三名年增突破100%

AI投資熱度持續升溫，帶動台股科技族群表現強勢，推升被動式台股ETF市場熱度。截至2月11日，被動式台股ETF近一年受益...

00996A雙軌並進 下月開募

兆豐投信宣布進軍主動式ETF市場，將於3月4日起募集主動兆豐台灣豐收（00996A）。董事長陳佩君指出，該ETF主打「選...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。