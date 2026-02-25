主動式台股ETF馬力夯

台股盤面上記憶體、載板等AI供應鏈股價強強滾，進一步帶動大盤及主動式台股ETF股價奔騰，包括主動復華未來50ETF（00991A）、台新優勢成長昨（24）日漲幅逾4%明顯超越大盤，表現最為亮眼。

台股加權指數在蛇年封關的最後兩個交易日，以及馬年開紅盤的二個交易日，已連續四個交易日創新高，而在類股輪動快速的盤勢下，靈活操作布局的主動式台股ETF績效也跟著市場趨勢走，紛紛繳出亮麗成績單。

統計2026年來表現前三名的ETF，依序是主動復華未來50（00991A）、主動野村台灣50（00985A）、主動群益科技創新（00992A），今年來績效都逾19%。

根據統計，今年來股價漲幅近22%居冠的主動復華未來50ETF，加碼個股幅度前五名主要集中在記憶體、ABF載板及銅箔基板等三大族群，主動野村台灣50、主動群益科技創新、主動統一台股增長、主動群益台灣強棒、主動台新優勢成長等ETF在記憶體、載板加碼幅度亦相對顯著。

主動復華未來50ETF經理人呂宏宇表示，AI投資發展趨勢帶動台灣景氣增長轉強，企業營收與獲利預估加速上修，整體籌碼面仍維持穩定，中期台股多頭趨勢持續不變，後市台股布局，建議可聚焦AI供應鏈及因供需失衡帶動的相關電子產業超級循環投資機會。

呂宏宇指出，AI應用火熱，市場需求呈現指數型成長，但在產能供給有限的狀況下，因供需吃緊、缺口擴大進而衍生相關族群投資機會，看好AI算力相關主題，以及銅箔基板、玻纖布、記憶體及載板等供應鏈表現，此外由於台廠晶片先進製程技術領先與不可取代地位，相關半導體類股亦是掌握AI浪潮不可或缺的投資標的。

主動群益科技創新ETF經理人陳朝政表示，台灣因身處全球AI產業關鍵供應鏈核心，無論晶片規格或伺服器架構如何演進，台廠於製程、封裝、關鍵零組件與系統整合環節的參與度皆有望持續提升，顯示台股於AI相關產業中長期全面受惠的趨勢並未改變，包括AI伺服器關鍵供應鏈、先進製程、網通設備、散熱、電源管理等類股表現值得關注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。