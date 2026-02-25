76檔ETF除息上秀 逾406萬人領息收紅包

2月的ETF除息大戲將在未來一周內登場，今（25）日起將有76檔ETF接力除息，包含國泰永續高股息（00878）、復華台灣科技優息、元大美債20年等，以最新的股東人數來看，超過406.07萬投資人將在3月領到息收紅包。

這波ETF除息將陸續在25日、26日以及3月3日登場，根據CMoney統計人氣ETF的配息情況，擁有超過百萬受益人的國泰永續高股息單季每受益權單位配發0.42元，以昨日收盤價換算，單季配息殖利率為1.75%。

受益人在10萬之上還有復華台灣科技優息月配0.1元，配息殖利率0.5%、元大美債20年季配0.28元，配息殖利率1%、群益ESG投等債20+月配0.072元，配息殖利率0.47%、富邦特選高股息30月配0.075元，配息殖利率0.5%、主動群益台灣強棒季配0.377元，配息殖利率2.2%、中信關鍵半導體季配0.75元，配息殖利率2.95%、群益台ESG低碳50半年配1.71元，配息殖利率5.4%。

進一步來看，主動群益台灣強棒、中信關鍵半導體、群益台ESG低碳50本次配息金額都創下有紀錄以來新高；而國泰永續高股息配息金額較前一次提升。

至於復華台灣科技優息、元大美債20年、群益ESG投等債20+、富邦特選高股息30配息金額則持平於上一次。

國泰投信指出，當前國際市場聚焦新關稅引發的不確定性，以及美伊即將舉行的核談判，目前股市處於高評價、高波動的「雙高」環境，稍有風吹草動都可能加劇震盪幅度，因此民眾傾向透過息收提升下檔保護能力。

而國泰永續高股息適逢本周四除息，因具備歷年多次的填息紀錄，有現金流需求的存股族們可以留意今日為參與除息的最後買進日。

主動兆豐台灣豐收擬任經理人王仲良指出，AI強勁訂單推動台股2025年、2026年獲利連續創新高，預估成長率分別為14%、20%，今年預估上市櫃公司獲利金額達5.2兆元，合理估算將支撐台股區間上看36,000點至40,000點，且獲利的成長動能不再只集中於科技股。

