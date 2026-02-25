0052躋身千億俱樂部

台股金馬年馬力十足，護國神山台積電昨（24）日上漲65元，收新高1,965元。其中，有「小台積電」之稱的富邦科技（0052）規模正式躋身千億俱樂部，也是首檔達陣的科技型ETF，同時帶動規模千億元的台股ETF重現八雄局面。

台股昨大漲927點，收在34,700點新高，整體台股ETF總規模攀升至44,828.02億元，再度改寫新紀錄。其中，規模千億俱樂部的台股ETF成員有元大台灣50的12,903.24億元、元大高股息5,495.34億元、國泰永續高股息4,802.25億元、群益台灣精選高息4,154.42億元、富邦台50的3,424.44億元、元大台灣高息低波1,264.13億元、復華台灣科技優息1,237.95億元、富邦科技1,017.84億元。

以類型來看，隨著AI發展讓台股轉骨，市場部分資金也更傾向聚焦成長性；對比去年同期，雖然千億元俱樂部成員維持八檔，但高股息ETF減少一檔降至五檔，另有兩檔一般指數型，新增一檔科技型。

昨日除富邦科技外，包含元大台灣50、元大高股息、國泰永續高股息、富邦台50等規模也創下新高，帶動整體台股ETF總規模單日大增1,030.17億元。

富邦科技在2025年11月26日完成分割並重新上市後，隨投資門檻降低、價格更趨親民，大舉吸引資金與投資人回流，加上在台股創下歷史新高帶動，規模正式站上千億元大關。而國泰台灣科技龍頭規模也攀升至906.89億元新高，挑戰千億元關卡。

富邦科技持有台積電比重達71.58%，與台積電走勢高度連動；成分股AI相關比重逾九成，為市場中AI含量最高的科技型ETF之一。富邦科技經理人洪珮甄表示，AI趨勢是今年營運主要驅動力，尤其雲端廠持續開發自研晶片有益台系供應鏈營運拓展，在AI與半導體產業長線成長趨勢明確下，投資人若欲有效掌握台灣科技股成長動能，科技型ETF可作為兼具效率與代表性的核心配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。