49檔台股ETF創新高 這三檔單日漲逾3% 跑贏大盤

台股氣勢如虹，連續三個交易日創新高，推升台股ETF績效表現跟著水漲船高。昨（24）日有多達六成台股ETF收盤價同步創新高，當中的主動群益科技創新（00992A）、主動復華未來50、國泰台灣科技龍頭等漲幅均超過3%，打敗大盤的2.75%。

目前台股ETF達83檔，其中49檔昨日收盤價改寫史上新高。群益投信台股ETF研究團隊分析原因，主要受惠於AI需求的持續爆發以及台積電不斷刷新的天價表現，推動台股在金馬年開春即展現強大的衝刺力道，加權指數頻創新高，其中強勢類股包含半導體、以及PCB等族群。

主動群益科技創新ETF經理人陳朝政指出，以AI為主的相關輸出美國產品，受現階段關稅紛擾影響較小，加上主要的雲端服務業者大幅擴增資本支出，讓台灣的出口持續暢旺，拉動全年經濟表現。

隨著AI相關需求依舊強勁，AI伺服器與邊緣AI應用加速擴散，四大雲端服務供應商（CSP）與主權基金的資本支出，對於AI伺服器需求仍持續成長，都有助促進AI投資正向循環。看好台系供應鏈可望持續受惠AI商機，預期加權指數可望維持強勢表現，資金仍持續推升台股走高。

本月甫掛牌的台股ETF新兵－－凱基台灣TOP 50也擁有高人氣，除規模已逾330億元，繼23日爆出逾71萬張大量，昨（24）日持續有逾40萬張的成交量，居所有ETF之冠，單日漲幅2.5%。

凱基台灣TOP 50 ETF研究團隊表示，AI真正的應用爆發期可能落在2027至2028年，台廠供應鏈無疑是美國AI創新不可或缺的軍火庫，持續成為市場資金寵兒。尤其美國聯準會降息趨勢不變，有利風險性資產表現，AI基礎建設需求升溫，不管美股科技巨頭AI軍備競賽誰勝出，台廠相關供應鏈都是贏家，推升台股後續表現。

展望後市，台新臺灣優勢成長主動式ETF經理人魏永祥表示，台股後續表現將以成長趨勢持續向上的產業為主，包括AI基建規格提升受惠者，如晶圓代工、ODM廠商、ASIC、散熱、光通訊、IC測試介面、PCB／CCL、switch等；其次是先進製程受惠股，如設備、材料、廠務等；以及配合第1季作夢行情發酵，低基期族群也將是未來選股重心之一。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。