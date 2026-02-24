AI、5G需求升溫效應 海外股票型ETF單周全面漲逾6%

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
AI示意圖。（路透）
AI示意圖。（路透）

海外股票型ETF近期績效強勢，科技與半導體題材領軍衝高。法人表示，受惠AI與5G需求升溫，相關商品淨值同步走揚，近周漲幅全面逾6%，資金明顯回流成長主題，帶動今年來報酬表現亮眼。

年假期間全球股市呈現資金輪動格局，美股多數企業財報優於市場預期，帶動資金由AI主軸擴散至其他產業，歐股同步走揚，亞洲市場則呈現分化表現。在產業結構改善與AI長期需求願景支撐下，市場資金由2025年高度集中於AI科技股，逐步轉向跨產業配置趨勢。

截至23日，觀察近周海外股票型ETF前十強表現，以國泰臺韓科技（00735）居冠，單周上漲11.9%，今年來報酬達32.4%；主動統一全球創新以8.5%居次，今年來上漲26.3%；元大全球5G單周漲7.8%，今年來報酬25.5%，表現同樣亮眼。

區域型產品方面，富邦越南單周上揚7.6%，中信亞太高股息上漲7.4%；聚焦AI與半導體族群的主動元大AI新經濟周漲7.1%。日本半導體題材同步走強，中信日本半導體、台新日本半導體及中信上游半導體單周漲幅介於6%至7%之間，今年來報酬逼近三成。

值得注意的是，AI記憶體助攻台韓成為全球供應鏈核心，韓國股市的基準指數KOSPI在2025年大漲，2026年初延續強勁走勢。富蘭克林證券投顧研究部資深副總經理羅尤美表示，除了台股之外，可期待南韓股市的表現，AI記憶體獲利引擎具全球競爭力，若南韓相關政策穩定性得以維持，且企業能在2026年及之後制度化股東回饋與治理改善，韓國有機會從「結構性折價」邁向「結構性重新評價」。

中信關鍵半導體經理人張圭慧表示，展望2026年，AI算力競賽持續升溫，美系雲端服務大廠加速布局自研晶片。研調機構Counterpoint指出，主要CSP幾乎全面與台積電合作，前十大AI ASIC業者中，台積電製造市占率高達99%，主導地位穩固。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

