009816爆量卻現2％溢價⋯股民憂買貴了！網勸等穩定再買

台股紅盤首日，市值型ETF009816單日爆出71萬張大量，登上成交王寶座，不少投資人搶進。不過Dcard有網友轉述網紅「碎念女子」發文示警，指出該檔ETF開盤一度出現2%溢價，直言「等於有人用比淨值貴2%的價格買進」，引發討論區熱議折溢價是否過高、投資人是否「買貴了」。

一名網友在Dcard轉貼，「碎念女子」在社群指出，009816近期口碑行銷強勢、強調績效亮眼，但成立時間並不長，過度聚焦短期表現令人存疑。她強調，市值型ETF理論上流動性充足，且造市商應讓折溢價維持在合理區間，多數同類產品溢價通常控制在0.5%以內；若盤中擴大至2%，在市值型ETF中並不常見，值得投資人留意。

原PO轉述重點指出，溢價代表成交價高於淨值，若在溢價2%時追價，等於「先天就虧2%」，提醒ETF不是不能紅，但應憑結構與長期績效，而非話題熱度與排行榜衝高。他呼籲投資前要自行查詢折溢價資訊，不要只因爆量或熱門就跟風進場。

留言區意見分歧。部分網友認同風險提醒，直言「人多的地方不要去」，並以先前00940熱潮為例，認為過度擁擠容易震盪；也有人表示「最近太熱門，可以等穩定再買」，強調觀察實際績效再決定。另有新手投資人分享自身經驗，坦言以均價10.935元買進、相較淨值10.81元溢價約1.156%，好奇「折溢價超過1%還要注意什麼」，並詢問哪裡能查即時數據。

不過，也有網友持不同看法，認為市值型ETF本就跟隨大盤，只要台股續強「就會繼續噴」，溢價並非決定性因素；有人指出成分股中台積電權重高達約四成，看好基本面支撐表現。還有人提及借券賣出張數增加，質疑是否有放空壓力。整體而言，討論從單日爆量延伸至ETF折溢價機制與投資紀律，市場熱度與理性評估之間的拉鋸，也成為投資人關注焦點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。