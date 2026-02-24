科技ETF吸金力再現 「小台積」0052規模正式突破千億元

有「小台積」之稱的富邦科技ETF（0052），於2025年11月26日完成分割並重新上市後，隨著投資門檻明顯降低、價格更趨親民，成功吸引資金與投資人回流。在台股同步創下歷史新高的帶動下，0052規模迅速放大，正式突破千億元大關，展現科技型ETF的強勁吸金實力。

回顧績效表現，0052自2006年成立以來，緊扣台灣科技產業成長脈動，至2026年1月底累積報酬率已達1,608.26%，長期表現亮眼。規模方面，根據投信投顧公會統計，0052於2025年11月底時規模為443.63億元，至2026年2月24日已正式突破千億元大關，短短三個月內規模成長逾兩倍，顯示市場資金高度認同其投資價值。

在受益人數方面，根據集保戶股權分散統計資料顯示，0052於2025年11月底完成淨值分割、降低投資門檻後，投資人參與度明顯提升，受益人數由188,693人，至2026年2月6日大幅攀升至355,791人，成長率高達89%，顯示投資人持續透過科技型ETF積極參與台股行情。

富邦投信指出，0052成立於2006年8月28日，為國內具代表性的老牌科技型ETF。依據投信投顧公會公布之2026年1月基金績效評比資料，在一般型ETF—主題式／產業型ETF類別中，0052持續展現穩健且具延續性的長期成長動能。

在全球科技浪潮持續推進、AI與高值化電子產業成為市場核心動能的背景下，對看好科技創新長期驅動股市向上的投資人而言，0052具備代表性產業配置優勢，有望成為台股多頭架構下，布局科技成長趨勢的重要投資工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。