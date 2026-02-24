快訊

三大法人爆買836億！外資砸627億、自營商翻多 台股飆927點擁34千金

公立國中只剩窮人與8＋9？私校門檻曝光 兩派網友掀論戰

美政府早警告！紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

科技ETF吸金力再現 「小台積」0052規模正式突破千億元

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股示意圖。記者許正宏／攝影
台股示意圖。記者許正宏／攝影

有「小台積」之稱的富邦科技ETF（0052），於2025年11月26日完成分割並重新上市後，隨著投資門檻明顯降低、價格更趨親民，成功吸引資金與投資人回流。在台股同步創下歷史新高的帶動下，0052規模迅速放大，正式突破千億元大關，展現科技型ETF的強勁吸金實力。

回顧績效表現，0052自2006年成立以來，緊扣台灣科技產業成長脈動，至2026年1月底累積報酬率已達1,608.26%，長期表現亮眼。規模方面，根據投信投顧公會統計，0052於2025年11月底時規模為443.63億元，至2026年2月24日已正式突破千億元大關，短短三個月內規模成長逾兩倍，顯示市場資金高度認同其投資價值。

在受益人數方面，根據集保戶股權分散統計資料顯示，0052於2025年11月底完成淨值分割、降低投資門檻後，投資人參與度明顯提升，受益人數由188,693人，至2026年2月6日大幅攀升至355,791人，成長率高達89%，顯示投資人持續透過科技型ETF積極參與台股行情。

富邦投信指出，0052成立於2006年8月28日，為國內具代表性的老牌科技型ETF。依據投信投顧公會公布之2026年1月基金績效評比資料，在一般型ETF—主題式／產業型ETF類別中，0052持續展現穩健且具延續性的長期成長動能。

在全球科技浪潮持續推進、AI與高值化電子產業成為市場核心動能的背景下，對看好科技創新長期驅動股市向上的投資人而言，0052具備代表性產業配置優勢，有望成為台股多頭架構下，布局科技成長趨勢的重要投資工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 0052富邦科技

延伸閱讀

台股盤中漲破1000點…存股哥0050獲利逾52％！不賣股照樣爽花方法曝光

台股站穩34,700點大關！五天狂飆2,917點、台積電再創天價

台積電發威衝上1975元 台股今日早盤大漲近千點

台股大爆發逾900點 百萬主動式ETF 受益人勇敢抱股過年再賺紅包

相關新聞

存債感大升級！00988B進軍月配債券市場 全台首創鎖定7.5%高票息債券

看好ETF市場蓬勃發展，預備強勢衝刺ETF市場，玉山投信首檔ETF IPO--玉山美元嚴選非投資等級債券ETF（玉山嚴選非投債ETF00988B）於馬年春節後強勢登場，預計於3月2日至3月6日正式募集，3月25日掛牌。 玉山嚴選非投債ETF瞄準月配息債券ETF市場，一次網羅3大特色：第一，鎖定高票息債券，全台首創嚴選票面率7.5%以上之非投資級債；第二，配置上百分百投資於成熟國家，且8成聚焦美國企業，透過兼具收益性與成長潛力選債方式布局；第三，月配息設計，打造「存債」更有感、適合投資人作為核心資產的債券ETF。

台股盤中漲破1000點…存股哥0050獲利逾52％！不賣股照樣爽花方法曝光

今天（2/24）大盤指數盤中大漲千點，恭喜願意長期持有的各位，如果各位秉持著存股長投的理念持續參與市場，我想現在都有相當不錯的報酬，機會與財富是留給願意耐心等待的人，時間也會給你一個滿意的答案。

再買進0056…傳產電信發威帶動00713上漲！存股哥曝：免驚長抱就對了

＊原文發文時間為2月23日 今天開紅盤！雖然快收盤那個小時賣壓比較重，但我的主力高股息還是有撐住，整體大多呈現小漲趨勢，我也再買進一張元大高股息（0056），目前累積張數43張，距離目標張數也只

科技ETF吸金力再現 「小台積」0052規模正式突破千億元

有「小台積」之稱的富邦科技ETF（0052），於2025年11月26日完成分割並重新上市後，隨著投資門檻明顯降低、價格更...

主動式台股ETF受益人數連18周創高 投資人提前卡位10%配息率

台股氣勢如虹頻創新高，也讓去年甫問世的主動式台股ETF持續火熱，不僅檔數增達11檔，受益人數更是連續18周創新高。根據集...

買00955當心現買現虧！阿格力警告溢價6％陷阱…教避開買貴風險

投資達人阿格力於影音中分享自身在日本投資的經驗，表示日本是他的「福地」。他提到，除了家庭因素外，去年也在東京購置房產。為了鎖住當時相對便宜的日圓匯率，他將資金換成日幣後，進一步投資日本商社相關股票。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。