快訊

美政府早警告！紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

拖吊10公里要10萬！蔣萬安怒轟「趁火打劫」 下令嚴查惡霸行為

立法院「喬王」走進歷史灰燼 柯建銘落馬敗在這2字

聽新聞
0:00 / 0:00

主動式台股ETF受益人數連18周創高 投資人提前卡位10%配息率

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股氣勢如虹頻創新高，也讓去年甫問世的主動式台股ETF持續火熱，不僅檔數增達11檔，受益人數更是連續18周創新高。記者許正宏／攝影
台股氣勢如虹頻創新高，也讓去年甫問世的主動式台股ETF持續火熱，不僅檔數增達11檔，受益人數更是連續18周創新高。記者許正宏／攝影

台股氣勢如虹頻創新高，也讓去年甫問世的主動式台股ETF持續火熱，不僅檔數增達11檔，受益人數更是連續18周創新高。根據集保戶股權分散2月11日最新統計資料顯示，主動式台股ETF受益人數上周增加7,731人，總人數83萬5,804人，統計今年來已增加20萬3,419人。其中包括主動群益台灣強棒（00982A）、主動統一台股增長（00981A）、主動復華未來50（00991A）、主動野村臺灣優選（00980A）、主動第一金台股優（00994A）等5檔受益人數同步創新高。

據了解，主動式台股ETF配息王主動群益台灣強棒本次預估年化配息率均超過10%，配息金額都創新高，今年來績效表現也都不錯，欲參與除息的投資人最後買進日在2月25日。

群益投信台股ETF研究團隊表示，台股主動式ETF儼然已成為主流投資趨勢由於主動式操作上，可適時參酌時事對各產業的影響分析，每日即時調整投資組合，彰顯出因應市場而主動靈活選股策略的優勢。投資人可多利用台股主動式ETF，參與台股投資契機。特別是具有高息的主動式台股ETF可提供股息，又有潛在的價差空間可期，是當前市場變化快速的環境下，可多加善用的投資台股工具。

主動群益台灣強棒ETF 經理人陳沅易表示，AI帶動的科技創新仍在起步階段；Google & Meta今年CAPEX接近2025年的兩倍，Amazon在高基期下投資支出也成長近6成，顯示AI軍備競賽仍在延續。AI一定還是主旋律，但是賺錢的效應會逐漸擴散到其他行業；資金已經從AI製造相關供應鏈，開始轉向關鍵零組件，包括記憶體、PCB、測試、光通訊等行業。2026年政策的負面干擾將會降低，美國今年的期中選舉以及台灣九合一選舉皆在11月舉行，預期政策作多方向不變；今年台股仍是全球投資人資產配置的首選之一。

5檔受益人數創新高的主動式台股ETF。（資料來源：CMONEY、2026/2/11）
5檔受益人數創新高的主動式台股ETF。（資料來源：CMONEY、2026/2/11）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 ETF

延伸閱讀

台股盤中漲破1000點…存股哥0050獲利逾52％！不賣股照樣爽花方法曝光

台積電發威衝上1975元 台股今日早盤大漲近千點

台股大爆發逾900點 百萬主動式ETF 受益人勇敢抱股過年再賺紅包

台積電逆勢美股開高！台股續漲逾500點再創新高

相關新聞

存債感大升級！00988B進軍月配債券市場 全台首創鎖定7.5%高票息債券

看好ETF市場蓬勃發展，預備強勢衝刺ETF市場，玉山投信首檔ETF IPO--玉山美元嚴選非投資等級債券ETF（玉山嚴選非投債ETF00988B）於馬年春節後強勢登場，預計於3月2日至3月6日正式募集，3月25日掛牌。 玉山嚴選非投債ETF瞄準月配息債券ETF市場，一次網羅3大特色：第一，鎖定高票息債券，全台首創嚴選票面率7.5%以上之非投資級債；第二，配置上百分百投資於成熟國家，且8成聚焦美國企業，透過兼具收益性與成長潛力選債方式布局；第三，月配息設計，打造「存債」更有感、適合投資人作為核心資產的債券ETF。

台股盤中漲破1000點…存股哥0050獲利逾52％！不賣股照樣爽花方法曝光

今天（2/24）大盤指數盤中大漲千點，恭喜願意長期持有的各位，如果各位秉持著存股長投的理念持續參與市場，我想現在都有相當不錯的報酬，機會與財富是留給願意耐心等待的人，時間也會給你一個滿意的答案。

再買進0056…傳產電信發威帶動00713上漲！存股哥曝：免驚長抱就對了

＊原文發文時間為2月23日 今天開紅盤！雖然快收盤那個小時賣壓比較重，但我的主力高股息還是有撐住，整體大多呈現小漲趨勢，我也再買進一張元大高股息（0056），目前累積張數43張，距離目標張數也只

買00955當心現買現虧！阿格力警告溢價6％陷阱…教避開買貴風險

投資達人阿格力於影音中分享自身在日本投資的經驗，表示日本是他的「福地」。他提到，除了家庭因素外，去年也在東京購置房產。為了鎖住當時相對便宜的日圓匯率，他將資金換成日幣後，進一步投資日本商社相關股票。

00735績效封王！近1年報酬率衝90.38% 法人看好吃滿台、韓股記憶體利多

台股馬年開盤即展現強勢上漲力道，台積電盤中創1,935元新天價，另一國際股市韓股則創新高點，全台多檔ETF買氣熱絡，觀察2/23單日 ETF成交量，包括國泰永續高股息（00878）、國泰臺韓科技（00735）及國泰數位支付服務（00909）等交易量都明顯升溫，其中高股息人氣王00878就有超過12萬張的成交量，國泰投信指出，00878適逢本周四除息，因具備歷年多次的填息紀錄，有現金流需求的存股族們持續趕在明天(2/25)的最後買進日前積極加碼。

00991A專門設計來蹭0050？買在換股公告前…陳重銘解析靠主動出擊先賺波段

投資達人「不敗教主」陳重銘於影音中介紹一檔主動式ETF「復華未來50（00991A）」，並以「專門設計來蹭0050」形容其投資策略。 他指出，元大台灣50（0050）屬於被動型ETF，在更換成分

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。