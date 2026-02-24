主動式台股ETF受益人數連18周創高 投資人提前卡位10%配息率

台股氣勢如虹頻創新高，也讓去年甫問世的主動式台股ETF持續火熱，不僅檔數增達11檔，受益人數更是連續18周創新高。根據集保戶股權分散2月11日最新統計資料顯示，主動式台股ETF受益人數上周增加7,731人，總人數83萬5,804人，統計今年來已增加20萬3,419人。其中包括主動群益台灣強棒（00982A）、主動統一台股增長（00981A）、主動復華未來50（00991A）、主動野村臺灣優選（00980A）、主動第一金台股優（00994A）等5檔受益人數同步創新高。

據了解，主動式台股ETF配息王主動群益台灣強棒本次預估年化配息率均超過10%，配息金額都創新高，今年來績效表現也都不錯，欲參與除息的投資人最後買進日在2月25日。

群益投信台股ETF研究團隊表示，台股主動式ETF儼然已成為主流投資趨勢由於主動式操作上，可適時參酌時事對各產業的影響分析，每日即時調整投資組合，彰顯出因應市場而主動靈活選股策略的優勢。投資人可多利用台股主動式ETF，參與台股投資契機。特別是具有高息的主動式台股ETF可提供股息，又有潛在的價差空間可期，是當前市場變化快速的環境下，可多加善用的投資台股工具。

主動群益台灣強棒ETF 經理人陳沅易表示，AI帶動的科技創新仍在起步階段；Google & Meta今年CAPEX接近2025年的兩倍，Amazon在高基期下投資支出也成長近6成，顯示AI軍備競賽仍在延續。AI一定還是主旋律，但是賺錢的效應會逐漸擴散到其他行業；資金已經從AI製造相關供應鏈，開始轉向關鍵零組件，包括記憶體、PCB、測試、光通訊等行業。2026年政策的負面干擾將會降低，美國今年的期中選舉以及台灣九合一選舉皆在11月舉行，預期政策作多方向不變；今年台股仍是全球投資人資產配置的首選之一。

5檔受益人數創新高的主動式台股ETF。（資料來源：CMONEY、2026/2/11）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。