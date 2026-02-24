台股盤中漲破1000點…存股哥0050獲利逾52％！不賣股照樣爽花方法曝光

今天（2/24）大盤指數盤中大漲千點，恭喜願意長期持有的各位，如果各位秉持著存股長投的理念持續參與市場，我想現在都有相當不錯的報酬，機會與財富是留給願意耐心等待的人，時間也會給你一個滿意的答案。

拜這兩天暴漲所賜，我的總值也大幅提升，現在已提升至1235萬，在去年中開始布局的元大台灣50（0050）目前7.25張，均價52.02，帳面$198,505（52.63%），其中有5張是使用質押買進。

去年中也沒特別想到底是不是高點，依據自己的槓桿使用方式還有風險控制就用質押買了5張，現在來看是壓在相對低點沒錯，在有槓桿空間及合理的狀態時，稍微積極一點其實是放大資產更有效率的方式。

有人可能會問，那如果今天變成盤中跌千點呢？答案是我也不會做什麼特別的應對方式，以前怎麼做，跌千點時也怎麼做，一樣去監控自己的維持率及可承擔負債比，並且將股息再投入，靜待大盤回穩即可。

要是你這兩天有不錯的獲利，在不賣出現有部位的情況下，可以考慮用我之前分享的那兩招來適時犒賞自己一下，哪兩招？就是「質押提領法」跟「分期付款大法」，我想幾千塊、一兩萬這樣的金額對各位來說應該不會構成負擔才是。

休息是為了走更長遠的路，人生在壓力與放鬆間取得平衡狀態，才更有利於投資的思考。

◎感謝 槓桿存股哥 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。