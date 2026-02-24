再買進0056…傳產電信發威帶動00713上漲！存股哥曝：免驚長抱就對了

＊原文發文時間為2月23日

今天開紅盤！雖然快收盤那個小時賣壓比較重，但我的主力高股息還是有撐住，整體大多呈現小漲趨勢，我也再買進一張元大高股息（0056），目前累積張數43張，距離目標張數也只剩7張。

總值部分從封關的1203萬提升到1221萬、維持率提升到261%，考量到前2個月已經增貸滿多的，近期應該不會再使用質押增貸，加上我還有黃金作為風險應對，整體風險控制比例算是合乎自己預期。

不過今天讓人眼睛一亮的是元大台灣高息低波（00713），等了好久終於開始發動了，我很多篇文章都有提到，資金其實都在輪流轉動，當資金轉到傳產、電信，佔比較高的00713漲幅就很明顯，存股人不用想太多，長期持有便是。

現在的節奏蠻好的，個人感覺是槓桿跟獲利保持在一個很平衡的狀態，「平衡」的定義是什麼？我自己認為是總值、現金流有明顯增幅，回檔時你也不會有過大的壓力，下午可以放鬆心情喝咖啡，晚上睡得著覺的狀態。

那如果你感覺目前壓力有點大，也許可以考慮做去槓桿的動作，適當降低槓桿比例可以讓心理負擔小很多，槓桿的使用原則不是瘋狂加速，而是風險控制，當你能做到「平衡」的狀態時，才是槓桿威力最大化的時候。

