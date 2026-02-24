快訊

買00955當心現買現虧！阿格力警告溢價6％陷阱…教避開買貴風險

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
想透過中信日本商社(00955)參與日股行情，進場前務必留意折溢價狀況以免墊高投資成本。記者余承翰／攝影
想透過中信日本商社(00955)參與日股行情，進場前務必留意折溢價狀況以免墊高投資成本。記者余承翰／攝影

投資達人阿格力於影音中分享自身在日本投資的經驗，表示日本是他的「福地」。他提到，除了家庭因素外，去年也在東京購置房產。為了鎖住當時相對便宜的日圓匯率，他將資金換成日幣後，進一步投資日本商社相關股票。

他指出，當時曾在臉書分享買進三井物產與丸紅，當時股價約在每股3000日圓左右，如今已接近6000日圓，漲幅相當明顯。若以台灣市場來看，他表示也可透過中信日本商社ETF（00955）參與相關投資。

阿格力提到，00955今年以來報酬率約29%，近半年報酬約六成，表現亮眼。不過，他也提醒投資人，除了關注報酬率之外，更要注意ETF的折溢價情況。

他解釋，ETF可視為「團購」概念，投資人買進ETF後，資金由基金公司依照成分股比重配置，計算出對應的淨值。若市場交易價格高於淨值，則為溢價；低於淨值，則為折價。他指出，農曆封關當天，00955曾出現約6%的溢價情況。

他提醒，若在行情不佳時仍以高溢價買進ETF，可能增加投資成本，因此建議投資人留意折溢價數據與淨值表現，再做判斷。

◎感謝 阿格力 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

