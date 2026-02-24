00735績效封王！近1年報酬率衝90.38% 法人看好吃滿記憶體超級循環利多

台股馬年開盤即展現強勢上漲力道，台積電盤中創1,935元新天價，另一國際股市韓股則創新高點，全台多檔ETF買氣熱絡，觀察2/23單日 ETF成交量，包括國泰永續高股息（00878）、國泰臺韓科技（00735）及國泰數位支付服務（00909）等交易量都明顯升溫，其中高股息人氣王00878就有超過12萬張的成交量，國泰投信指出，00878適逢本周四除息，因具備歷年多次的填息紀錄，有現金流需求的存股族們持續趕在明天(2/25)的最後買進日前積極加碼。

另一檔買氣增溫的00735則是國泰投信旗下的海外科技型ETF「國泰臺韓科技（00735）」，在最新出爐的投信投顧公會基金績效排名中，近1年報酬高達90.38%(2026/1)，勇奪績效冠軍，在韓國科技股持續噴發的態勢下，00735人氣跟買氣也直線上升，讓許多投資人直呼相見恨晚。

國泰投信ETF研究團隊分析這波韓國科技股再次在國際發光，最大原因就是記憶體的海量需求，今年以來記憶體結構性缺貨狀況仍未見改善可能，加上AI推論需求大幅攀升，HBM需求同步爆量，除了美系廠商美光以外，韓國三星和SK海力士受惠最大，可以看到南韓科技巨頭三星電子更領先同業，成為全球首家開始量產第六代高頻寬記憶體（HBM4）的記憶體巨頭，甚至搭上輝達最新一代的Rubin架構，未來量產後對三星公司的業績成長更具想像空間。

彭博分析師則認為三星股價還有上行空間，預估今年第一季EPS年成長率有機會超過230%；此外，法人則對SK海力士的預估則更加樂觀，持續看好HBM帶來的營收獲利成長效益！

國泰台韓科ETF(00735)最大優勢就是為目前全台唯一且獨家一檔打包台灣加上韓國科技龍頭股的海外型ETF，ETF前三大成分股分別是韓國的三星、台灣的台積電和韓國第二大半導體記憶體晶片製造商的SK海力士，三檔權重占比就近六成，其中有四成都是韓國記憶體龍頭，精準捕捉記憶體上漲週期的優質標的。

投信投顧公會最新數據指出，00735近3、6個月及1、2、3年績效展現好成績，分別達到26.38%、73.64%、90.38%、137.20%及188.60%，其中6個月及1年為同類型ETF報酬最佳者，在AI長線商機中，成為最大受惠者之一。

基金名稱 三個月 六個月 一年 二年 三年 報酬率 排名 報酬率 排名 報酬率 排名 報酬率 排名 報酬率 排名 國泰臺韓科技 (00735) 26.38% 2 73.64% 1 90.38% 1 137.20% 2 188.60% 5 同類型基金平均 7.16% - 29.49% - 28.45% - 62.40% - 98.51% - 評比基金數 36 35 34 29 28

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。