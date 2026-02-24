台股大爆發逾900點 百萬主動式ETF 受益人勇敢抱股過年再賺紅包

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
今年以來漲幅達雙位數的主動式ETF 。資料來源：CMoney 統計至2/23
台股新春連兩天（2月23日至2月24日）開紅盤，24日盤中一度再漲946點，盤中最高來到34,719點，讓主動式ETF投資人大賺年後紅包行情！打破以往在封關前賣股的慣例，超過百萬名主動式ETF投資人選擇勇敢抱股過年，其中，更有約5.7萬名投資人甚至是在休市前進場布局。

而著眼海外的主動式ETF-主動統一全球創新（00988A），昨天開盤就一度強漲超過5%，今日盤中再度強勢跳漲，推升股價創下歷史新高，合計今年以來大漲超過24%，穩居同類型商品的第一名。

統計2月份以來至農曆年前最後一個交易日（2月11日），主動式ETF整體受益人數已突破101萬人，短短8個交易日內受益人數增長超過57,836名。而新春開盤就連續兩天股價創新高的主動統一全球創新的受益人數也已上升至48,954名，受益人數增幅直逼10%，買氣相當火熱。

若從漲幅來看，主動式ETF中，表現最亮眼的同樣是主動統一全球創新。統計至23日為止，今年以來已有八檔主動式ETF繳出雙位數漲幅，以主動統一全球創新大漲超過24%的走勢最為強勁。而主動元大AI新經濟、主動復華未來50、主動野村台灣50、主動群益科技創新、主動統一台股增長、主動野村臺灣優選，以及主動安聯台灣高息，漲幅則分別在19%-10%之間。

主動統一全球創新經理人陳意婷表示，美國經濟成長穩健，加上今年為美國選舉年，可能推出的政策利多，配合聯準會降息循環延續，股市仍是多頭格局，故市場回檔皆為長線逢低布局的買點。

此外，受惠AI對電力需求大增，美國、歐洲、日本的電力基建相關企業訂單能見度皆出現延長，利潤率也上修至歷史高點，後市表現不看淡。從俄烏、以阿至現今的美伊關係，顯示近年地緣政治風險不減反增，看好國防類股具備投資潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

