00991A專門設計來蹭0050？買在換股公告前…陳重銘解析靠主動出擊先賺波段

投資達人「不敗教主」陳重銘於影音中介紹一檔主動式ETF「復華未來50（00991A）」，並以「專門設計來蹭0050」形容其投資策略。

他指出，元大台灣50（0050）屬於被動型ETF，在更換成分股前會事先公告。由於0050規模龐大，每次調整成分股時，可能帶來數十億甚至上百億元資金流入，被納入的個股往往受到市場關注。他表示，若能提前布局可能被納入的標的，便有機會在資金進場前卡位。

陳重銘說明，一般投資人若等到0050公告後才進場，時間上已較為落後，因此關鍵在於事前研究哪些公司具備被納入前50大成分股的潛力。他提到，市值排名第51名至第150名之間的企業，都可能是未來納入0050的候選名單。

他表示，00991A的選股邏輯，除了聚焦市值排名前段的公司外，特別著重於第51名至第150名區間，並篩選具備獲利能力的企業。若相關個股未來被0050納入，理論上有機會受惠於資金流入；即便未被納入，仍可依靠企業本身成長動能表現。

針對產品屬性，他指出，00991A為主動式ETF，由經理人主動選股，能在指數公告前調整持股配置，是其策略優勢。

不過他也提醒，主動型ETF通常管理費率較被動型高，約在1%左右，屬於投資成本需考量的因素之一。

◎感謝 不敗教主 陳重銘 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。