還沒除息前就已經快填息了？都明白：116張00923帳上獲利逾17萬

我說過我過去一年主力操作是不斷參加當月配息最高的科技主題型ETF的除息行情。

群益台ESG低碳50（00923）是本月除息金額最高，所以我從公佈配息開始緩慢加碼，目前已經有116張，預計獲配198,360元，受惠台積電強勢，目前尚未除息，帳面獲利172,000以上，也就是，還沒除息我已經快填息了...

選擇當月配息最高的科技主題ETF不斷參與，邏輯是當月配息最高的科技主題ETF大概率成分股在短期內最為強勢，所以我能不斷經由參與強勢ETF的除息填息，不斷的跟強勢股走在一起。

另外這種操作，由於科技主題型ETF配息幾乎全部來自資本利得，所以也不太會有所得稅／補充健保費的負擔。

