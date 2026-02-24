009816跟0050今天皆大漲…該選誰？清流君：焦點不該放在「配息與否」

今天凱基台灣TOP 50（009816）跟元大台灣50（0050）都大漲！

大家又會開始想：「那我到底該買哪一個？」

我覺得這問題最常見的誤會，是把焦點放在「配不配息」。

老實說，對大多數投資人來講，配不配息通常不是重點，因為配息只是把你的總報酬用「現金」形式吐出來而已。你拿到股息要不要再投入，是你自己可以決定的行為，不是ETF策略本身的加分項。除非你所得級距很高、0050部位又很大，配息會被稅跟二代健保費咬得很有感，不然用「不配息」當賣點去選ETF，很容易選錯方向。

真正要看的，是這兩檔ETF的「策略」到底差在哪？

0050很單純，它就是台股大盤的市值型代表，規則簡單，基本上就是讓你吃到市場報酬，長期可預期性也比較高。你買0050，重點是「我就是要大盤權值股的曝險」，不太需要去猜規則、猜調倉、猜哪一套策略會不會突然失靈。

009816則常被當成「不配息0050加強版」，但它其實不是。

009816的本質差異，不在配不配息，而在它多了兩個很明確的設計：第一個是「台積電權重上限」，第二個是「切下來的權重會去加碼動能股」。

先講台積電上限。009816雖然也算是在市值加權的框架裡，但它規定單一成分股權重不能超過30%，前五大加起來不能超過65%。台積電在台股權重本來就很高，所以只要台積超過那個上限，超出的部分就會被切掉。這就是大家常說的「台積電條款」。意思很簡單：009816會主動把台積的集中度壓下來，所以它跟0050的風險結構、報酬來源本來就不會一樣。

更重要的是，台積被切下來的那一段權重，009816不是平均分配給其他49檔，也不是單純等比例丟回去，而是有規則地「優先加碼動能比較強的股票」。我直播上講得很清楚，這套動能加碼用的是「52周新高接近度」，這也是學術上常見的動能指標：越接近52周新高的股票，被加碼的機會越大。換句話說，你買009816，不只是買台股大盤，你同時也買進一套偏中期動能的選股策略。

所以選擇其實不難，關鍵在你想要什麼、你能不能承受偏離。

你如果要的是最純粹的大盤曝險、想要長期比較好理解、成本與追蹤狀況比較可控，那0050會更符合這種需求。你如果覺得「壓台積電集中度」＋「動能加碼」這套邏輯你認同，也願意接受它可能一段時間大幅領先、也可能一段時間明顯落後，那你才是在用對的方式看009816。

最後補一個很多人會忽略的點：指數回測看起來很漂亮，不代表你買到的ETF一定能長得一樣漂亮。因為你買的是ETF，不是指數。策略型ETF往往調倉更頻繁，周轉率上來之後，特別是動能相關策略，交易摩擦成本（價差、衝擊成本、追蹤誤差等等...）就可能背後優勢吃掉。

所以說，009816的真正考驗從來不是「不配息」，而是「扣掉這些摩擦後，策略優勢還剩多少？」，以及你能不能在它落後的時候仍然抱得住。把這個想清楚，你就不會在大家對標的很FOMO的時候，被情緒帶著走。

◎感謝 清流君 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。