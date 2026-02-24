孩子每年紅包每年存1萬元…只定存太虧了！詹璇依曝：理財首選標的靠複利翻三倍

財經主持人詹璇依於最新影音中表示，農曆年後不少家長手上握有孩子的紅包錢，她建議「當真的跟小孩說要把紅包存起來的時候，請大家真的要把紅包存起來」，因為孩子最大的優勢就是時間。她指出，越早替孩子進行資產規劃，未來身為父母也會感謝當初的決定。

她指出，不同報酬率長期下來差距明顯，關鍵在於家長能否承受波動。

另外，她也以每年紅包約3萬6000元為例，建議可分成每月3000元定期定額投入，並持續20年。她表示，若分別以8%與12%年化報酬率試算，兩者最終資產規模可能相差約百萬元左右。

詹璇依認為，孩子的時間優勢應善加運用，資金可考慮配置於能創造超額報酬、且能承受較高波動的標的，例如科技相關基金或ETF。她也提到，若不清楚如何選擇，相關書籍與頻道內容均有進一步說明與教學。

◎感謝 詹璇依 基金小姐姐 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。