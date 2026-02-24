快訊

開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看

川普祭112條款對台無任何農產專屬豁免品項 蝴蝶蘭等無法享有零關稅

大電池一定贏？外媒實測35款手機 iPhone 17 Pro Max拿第1、第2名是它

孩子每年紅包每年存1萬元…只定存太虧了！詹璇依曝：理財首選標的靠複利翻三倍

聯合新聞網／ 詹璇依 基金小姐姐
詹璇依建議將孩子紅包定期定額投入市值或科技型ETF，靠時間與複利滾出翻倍資產。記者余承翰／攝影
詹璇依建議將孩子紅包定期定額投入市值或科技型ETF，靠時間與複利滾出翻倍資產。記者余承翰／攝影

財經主持人詹璇依於最新影音中表示，農曆年後不少家長手上握有孩子的紅包錢，她建議「當真的跟小孩說要把紅包存起來的時候，請大家真的要把紅包存起來」，因為孩子最大的優勢就是時間。她指出，越早替孩子進行資產規劃，未來身為父母也會感謝當初的決定。

她舉例說明，若孩子每年紅包約1萬元，即便僅存一年、未來無法持續投入，若以年化報酬率12%計算，10年後有機會成長至約3萬元，等於翻三倍。

若每年都將1萬元紅包存下來，並以約8%的年化報酬率投資於市值型、被動型ETF商品，20年後本金約20萬元，有機會累積至約45萬元；若以12%年化報酬率計算，20年後則可能成長至約72萬元。

她指出，不同報酬率長期下來差距明顯，關鍵在於家長能否承受波動。

另外，她也以每年紅包約3萬6000元為例，建議可分成每月3000元定期定額投入，並持續20年。她表示，若分別以8%與12%年化報酬率試算，兩者最終資產規模可能相差約百萬元左右。

詹璇依認為，孩子的時間優勢應善加運用，資金可考慮配置於能創造超額報酬、且能承受較高波動的標的，例如科技相關基金或ETF。她也提到，若不清楚如何選擇，相關書籍與頻道內容均有進一步說明與教學。

◎感謝 詹璇依 基金小姐姐 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 年化報酬率 紅包 規模 本金 市值型

詹璇依 基金小姐姐

追蹤

相關新聞

孩子每年紅包每年存1萬元…只定存太虧了！詹璇依曝：理財首選標的靠複利翻三倍

財經主持人詹璇依於最新影音中表示，農曆年後不少家長手上握有孩子的紅包錢，她建議「當真的跟小孩說要把紅包存起來的時候，請大家真的要把紅包存起來」，因為孩子最大的優勢就是時間。她指出，越早替孩子進行資產規

00940配息0.045元被酸爆？股民苦笑：扣掉匯費還能買大罐茶裏王

元大臺灣價值高息ETF（00940）最新收益分配結果出爐。根據公開資訊觀測站公告，115年2月11日完成收益分配評價，已達分配標準，預估每受益權單位配發0.045元，現金股利將於4月1日發放。不過消息

00923市值型ETF配息王 年化配息率逾10%、2月25日最後買進日

金馬年到來，在AI科技股領軍下，台股氣勢如虹，再寫新高。財富管理專家表示，台灣景氣穩健向好，加上全球AI浪潮持續推進，應...

哥貸款買進台積電卻踏空漲幅⋯他只買006208+00631L反賺贏！

近年股市向上，市場相當熱絡，一名網友在Dcard以「暴衝上漲時人人都覺得自己是股神」為題發文，分享哥哥多年跟隨投顧老師操作股票的經歷，從疫情後大賺意氣風發，到2025年提前出場躲過大跌卻錯失後續大漲，引發心態轉折。文章曝光後掀起熱議，不少網友直言「少賺比虧錢更痛苦」，也有人直指這是多數投資人的通病。

幫74歲母存ETF⋯投30萬配0050等4檔！網卻一面倒：不如花錢享福

高齡者買股如何配？一名網友在Dcard發文表示，替74歲母親將30萬元閒置資金投入ETF，配置0050、00701、0056與00919等標的，並稱目前無需領息花用，詢問是否需要調整。貼文曝光後引發熱議，不少網友認為高齡長輩不適合再承擔市場風險，直言「74歲應該是享受花錢的時候」。

0050賺10萬想轉高股息⋯她想改買0056、00878！網苦勸：別賣成長資產

部分投資人偏好高股息ETF，主係因可以領取配息。一名網友在Dcard發文表示，手中0050已獲利10萬元，考慮賣出改買0056、00878與00919等高股息ETF，希望每月有配息可再投入，並搭配自身月收入持續加碼，但也擔心是否該僅賣出三分之一即可。貼文曝光後引發熱議，多數網友直言「不要把成長資產賣掉」，認為此舉恐影響長期複利效果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。