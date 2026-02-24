快訊

開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看

川普祭112條款對台無任何農產專屬豁免品項 蝴蝶蘭等無法享有零關稅

大電池一定贏？外媒實測35款手機 iPhone 17 Pro Max拿第1、第2名是它

00923市值型ETF配息王 年化配息率逾10%、2月25日最後買進日

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
市值型ETF最近一次配息表現。資料來源:Cmoney、2026/02/04
市值型ETF最近一次配息表現。資料來源:Cmoney、2026/02/04

金馬年到來，在AI科技股領軍下，台股氣勢如虹，再寫新高。財富管理專家表示，台灣景氣穩健向好，加上全球AI浪潮持續推進，應用加速落地，台股相關供應鏈可望持續受惠，金馬年表現可期，台股市值型ETF更是投資人可多加運用掌握台股行情的工具。

財富管理專家認為，值得留意的是，有別於過往市值型ETF重押單一龍頭股，新市值型ETF如：00923於AI龍頭股的布局更為均衡與多元，能更全面的掌握AI發展下帶來的題材輪漲機會。

財富管理專家進一步指出，群益台ESG低碳50（00923）本周也將迎來除息，此次每股配發1.71元，以期前公告日收盤價來推算，年化配息率上看12%，不僅刷新自身配息紀錄，最近一次配息表現也是所有台股市值型ETF中的配息王。觀察00923過去配息也都順利完成填息任務，受益人息利雙收。想參與00923本次領息的投資人，2月25日為最後買進日，不僅能在年後先領息，還能順勢把握台股成長行情，將年終獎金再放大。

市場法人分析，從基本面來看，市場預估台股企業於2026年可望繳出雙位數增長，且有機會持續上修，整體經濟動能處於強勁擴張期，特別在AI應用需求驅動下，資本設備與產能布局仍維持積極態勢，皆有望持續為台股行情增添動能。有鑑於台灣科技股於全球AI供應鏈中核心地位穩固，包括晶圓代工、封測、IC設計、電源供應器、散熱、電子組裝等等都扮演舉足輕重角色，料持續是AI浪潮下資金青睞的重點。

法人說明，觀察00923的持股，其台積電持股近45%，不若傳統高含積市值型ETF有6成資金重押台積電，00923的持股內容可說是更加全面多元的涵蓋受惠於AI趨勢的科技龍頭股，整體AI概念股比重接近8成，因此在AI題材輪動下更能有效掌握各族群的表現契機，有助於投資人掌握台股多頭行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI 台股 配息

延伸閱讀

過年都在聊台積電！他曝小公務員默默買30年 存數百張成「隱形富翁」

台股開紅盤 譜寫六紀錄…法人：本周預料先上攻後震盪

就市論勢／半導體股 炙手可熱

高含「金」量ETF績效長紅 適合穩健型、長抱型投資人

相關新聞

孩子每年紅包每年存1萬元…只定存太虧了！詹璇依曝：理財首選標的靠複利翻三倍

財經主持人詹璇依於最新影音中表示，農曆年後不少家長手上握有孩子的紅包錢，她建議「當真的跟小孩說要把紅包存起來的時候，請大家真的要把紅包存起來」，因為孩子最大的優勢就是時間。她指出，越早替孩子進行資產規

00940配息0.045元被酸爆？股民苦笑：扣掉匯費還能買大罐茶裏王

元大臺灣價值高息ETF（00940）最新收益分配結果出爐。根據公開資訊觀測站公告，115年2月11日完成收益分配評價，已達分配標準，預估每受益權單位配發0.045元，現金股利將於4月1日發放。不過消息

00923市值型ETF配息王 年化配息率逾10%、2月25日最後買進日

金馬年到來，在AI科技股領軍下，台股氣勢如虹，再寫新高。財富管理專家表示，台灣景氣穩健向好，加上全球AI浪潮持續推進，應...

哥貸款買進台積電卻踏空漲幅⋯他只買006208+00631L反賺贏！

近年股市向上，市場相當熱絡，一名網友在Dcard以「暴衝上漲時人人都覺得自己是股神」為題發文，分享哥哥多年跟隨投顧老師操作股票的經歷，從疫情後大賺意氣風發，到2025年提前出場躲過大跌卻錯失後續大漲，引發心態轉折。文章曝光後掀起熱議，不少網友直言「少賺比虧錢更痛苦」，也有人直指這是多數投資人的通病。

幫74歲母存ETF⋯投30萬配0050等4檔！網卻一面倒：不如花錢享福

高齡者買股如何配？一名網友在Dcard發文表示，替74歲母親將30萬元閒置資金投入ETF，配置0050、00701、0056與00919等標的，並稱目前無需領息花用，詢問是否需要調整。貼文曝光後引發熱議，不少網友認為高齡長輩不適合再承擔市場風險，直言「74歲應該是享受花錢的時候」。

0050賺10萬想轉高股息⋯她想改買0056、00878！網苦勸：別賣成長資產

部分投資人偏好高股息ETF，主係因可以領取配息。一名網友在Dcard發文表示，手中0050已獲利10萬元，考慮賣出改買0056、00878與00919等高股息ETF，希望每月有配息可再投入，並搭配自身月收入持續加碼，但也擔心是否該僅賣出三分之一即可。貼文曝光後引發熱議，多數網友直言「不要把成長資產賣掉」，認為此舉恐影響長期複利效果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。