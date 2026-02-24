00923市值型ETF配息王 年化配息率逾10%、2月25日最後買進日

金馬年到來，在AI科技股領軍下，台股氣勢如虹，再寫新高。財富管理專家表示，台灣景氣穩健向好，加上全球AI浪潮持續推進，應用加速落地，台股相關供應鏈可望持續受惠，金馬年表現可期，台股市值型ETF更是投資人可多加運用掌握台股行情的工具。

財富管理專家認為，值得留意的是，有別於過往市值型ETF重押單一龍頭股，新市值型ETF如：00923於AI龍頭股的布局更為均衡與多元，能更全面的掌握AI發展下帶來的題材輪漲機會。

財富管理專家進一步指出，群益台ESG低碳50（00923）本周也將迎來除息，此次每股配發1.71元，以期前公告日收盤價來推算，年化配息率上看12%，不僅刷新自身配息紀錄，最近一次配息表現也是所有台股市值型ETF中的配息王。觀察00923過去配息也都順利完成填息任務，受益人息利雙收。想參與00923本次領息的投資人，2月25日為最後買進日，不僅能在年後先領息，還能順勢把握台股成長行情，將年終獎金再放大。

市場法人分析，從基本面來看，市場預估台股企業於2026年可望繳出雙位數增長，且有機會持續上修，整體經濟動能處於強勁擴張期，特別在AI應用需求驅動下，資本設備與產能布局仍維持積極態勢，皆有望持續為台股行情增添動能。有鑑於台灣科技股於全球AI供應鏈中核心地位穩固，包括晶圓代工、封測、IC設計、電源供應器、散熱、電子組裝等等都扮演舉足輕重角色，料持續是AI浪潮下資金青睞的重點。

法人說明，觀察00923的持股，其台積電持股近45%，不若傳統高含積市值型ETF有6成資金重押台積電，00923的持股內容可說是更加全面多元的涵蓋受惠於AI趨勢的科技龍頭股，整體AI概念股比重接近8成，因此在AI題材輪動下更能有效掌握各族群的表現契機，有助於投資人掌握台股多頭行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。