00940配息0.045元被酸爆？股民苦笑：扣掉匯費還能買大罐茶裏王

聯合新聞網／ 綜合報導
00940最新預估配息0.045元出爐，將於3月11日除息，引發網友針對「穩定現金流」與「股價仍未回歸發行價」的兩極熱議。記者余承翰／攝影
00940最新預估配息0.045元出爐，將於3月11日除息，引發網友針對「穩定現金流」與「股價仍未回歸發行價」的兩極熱議。記者余承翰／攝影

元大臺灣價值高息ETF（00940）最新收益分配結果出爐。根據公開資訊觀測站公告，115年2月11日完成收益分配評價，已達分配標準，預估每受益權單位配發0.045元，現金股利將於4月1日發放。不過消息一出，股民反應兩極，有人喊「現金流王」，也有人酸「破發中還配息」。

依公告內容，本次00940預估每單位配發新台幣0.045元，實際金額將於3月9日公告確認。除息交易日為3月11日，收益分配基準日為3月17日，4月1日發放現金股利。

原PO也戲稱「00940來發紅包了」，並寫下「持有10萬張就可以領到450萬股利，賺爛了」，引發討論。

部分網友對於穩定配息仍給予肯定。有人表示「配息很穩定，推推」、也有人直言「穩爆 但破發中」，認為至少現金流固定；也有支持者指出「含息總報酬這樣也算是賺的」、「低點加碼的早就賺了」、「真的很爽 現金流王」，強調若拉長時間看含息報酬，未必全然不利。

不過更多討論聚焦在股價仍未回到發行價。有人直言「大盤都漲翻了還在破發 真的爛」、「還是破發的話沒啥用吧」，質疑配息意義；也有網友酸度十足，「45塊可以買一杯飲料」、「45扣掉匯費 還可以買大罐茶裏王」、「小吃攤加個菜都不能」，認為金額偏低。

更有人直白表示「這爛東西賣掉換50跟56都賺更多了，來看看啥時回發行價」、「會覺得高股息配息=賺到的去ATM領錢也覺得賺到？」、「打著巴菲特+台灣價值之名圈錢笑死」，對選股與績效表現提出質疑。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00940元大臺灣價值高息 月配息 ETF 破發

