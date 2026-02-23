快訊

009816過年前出清獲利了結…少賺比賠錢更難受？小犬：機會不會只來一次

聯合新聞網／ 小犬的投資日誌
小犬分享過年前獲利了結009816卻錯失年後大漲的真實心境，體悟到投資重點在於堅守紀律與計畫。中央社
小犬分享過年前獲利了結009816卻錯失年後大漲的真實心境，體悟到投資重點在於堅守紀律與計畫。中央社

少賺，比賠錢更難受？

過年前我把凱基台灣TOP 50（009816）賣掉了，說真的，當下只是想把獲利先收進口袋，讓自己過年安心一點，結果年後一看，股價又往上衝，心裡第一個念頭就是：「早知道不要賣。」那種感覺很真實，不是因為賠錢，而是因為少賺。

有一次我也是這樣，賣完之後行情繼續漲，整整三天心情都很悶，明明帳上是紅的，卻覺得自己好像做錯決定，後來我才慢慢想通，投資不是在比誰賺最多，而是在比誰活得久，能夠按照自己的策略出場，本身就是一種紀律。

以結果論來看，我少賺了；但退一步看，我是獲利了結，市場每天都在走，機會不會只來一次。我現在反而開始思考，或許下一個實驗，就是賣掉之後再找時機買回來，測試自己的節奏感，而不是被情緒牽著走。

很多人卡住，不是因為判斷錯，而是放不下那個「如果當初」，但市場從來不會為誰停下來等我們後悔。重點不是每一筆都做到最好，而是每一次操作，都在自己的計畫裡。

你有沒有過這種經驗，明明賺錢，卻因為少賺而懊悔？

◎感謝 小犬的投資日誌 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009816凱基台灣TOP50 不配息

