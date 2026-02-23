快訊

驚死人！009816今居然成交71.2萬張…陳重銘：經理費全台最低0.07％適合長期投資

聯合新聞網／ 不敗教主 陳重銘
009816爆出71.2萬張成交天量，其具備股息自動滾入淨值免扣稅與全台最低0.07%經理費兩大優勢。中央社
009816爆出71.2萬張成交天量，其具備股息自動滾入淨值免扣稅與全台最低0.07%經理費兩大優勢。中央社

驚死人，凱基台灣TOP50（009816）今天居然成交71.2萬張，東森記者馬上來採訪。

009816過去分享很多次，搜一下粉絲團就會有，不再贅述。

簡單來說，價格便宜，適合幫小孩存股，也適合上班族定期定額買進。

009816特點是不配息，股息會自動滾進淨值，投資人不用煩惱股利要繳所得稅；而且009816經理費是全台最低的0.07%，更適合長期投資。

◎感謝 不敗教主 陳重銘 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009816凱基台灣TOP50 不配息 市值型

