驚死人！009816今居然成交71.2萬張…陳重銘：經理費全台最低0.07％適合長期投資

少賺，比賠錢更難受？ 過年前我把凱基台灣TOP 50（009816）賣掉了，說真的，當下只是想把獲利先收進口袋，讓自己過年安心一點，結果年後一看，股價又往上衝，心裡第一個念頭就是：「早知道不要賣

2026-02-23 23:18