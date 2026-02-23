聽新聞
0:00 / 0:00
驚死人！009816今居然成交71.2萬張…陳重銘：經理費全台最低0.07％適合長期投資
驚死人，凱基台灣TOP50（009816）今天居然成交71.2萬張，東森記者馬上來採訪。
009816過去分享很多次，搜一下粉絲團就會有，不再贅述。
簡單來說，價格便宜，適合幫小孩存股，也適合上班族定期定額買進。
009816特點是不配息，股息會自動滾進淨值，投資人不用煩惱股利要繳所得稅；而且009816經理費是全台最低的0.07%，更適合長期投資。
◎感謝 不敗教主 陳重銘 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。