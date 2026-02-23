009816霸榜台股ETF成交王…上市累計漲9％！21萬股民搶進擠身市值型ETF前三強

金馬年台股順利開出紅盤，市場資金回流買氣旺盛，其中被譽為今年ETF市場最大黑馬的凱基台灣TOP50（009816）表現尤其亮眼。這檔掛牌不久的市值型新兵，在開市首日爆出超過71萬張的歷史天量，不僅刷新自身單日最高紀錄，更創下掛牌後連續8個交易日霸佔ETF成交量冠軍的驚人成績，新春馬上報喜的氣勢十足。

攤開今日台股開紅盤的ETF成交量排行，009816以714,264張的驚人數字強勢奪冠。緊追在後的老牌市值型ETF元大台灣50（0050）成交量為212,787張，而高股息族群的群益台灣精選高息（00919）、元大台灣價值高息（00940）與國泰永續高股息（00878）則分別以167405張、132170張及124425張位居第三至第五名。

不僅成交量驚人，009816的吸金能力同樣不容小覷。單日規模一口氣暴增68億元，一舉將總規模推升至332億元的關卡。回顧其上市以來的表現，累計大漲9%，在台股市值型ETF中傲視群雄；且截至2月11日封關日，受益人數已經正式突破21萬人大關，迅速躋身市值型ETF的前三強之列。

針對台股2026年的後市展望，在總體經濟面，美國聯準會降息循環預計延續，市場評估今年仍有降息空間，這將有效降低企業融資成本。同時，隨著年底美國期中選舉的到來，潛在的政策利多也有望為全球股市注入額外動能。在多重總經利多交織下，台股整體的評價面與資金面都具備相當穩健的支撐力道。

回到產業基本面，今年台灣整體企業獲利預估將迎來雙位數的強勁成長，其中AI軍備競賽帶動的實質需求依然是領頭羊。隨著先進製程與擴產效應持續發酵，加上資金開始健康輪動至金融與傳產族群，投資人若想安穩參與這波多頭行情，透過涵蓋各產業龍頭的市值型ETF來掌握大盤成長紅利是相當聰明的選擇。搭配定期定額分批進場，更能有效分散短線震盪風險，減輕高檔投資的心理負擔。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。