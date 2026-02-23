快訊

冬衣不要急著收！這日起2波冷空氣來襲 周末高山還有降雪機會

威力彩頭獎連三摃！下期頭獎保證2億元 大樂透也未開出

009816霸榜台股ETF成交王…上市累計漲9％！21萬股民搶進擠身市值型ETF前三強

聯合新聞網／ 綜合報導
凱基台灣TOP50（009816）開紅盤爆出逾71萬張天量奪下ETF成交冠軍。記者余承翰／攝影
凱基台灣TOP50（009816）開紅盤爆出逾71萬張天量奪下ETF成交冠軍。記者余承翰／攝影

金馬年台股順利開出紅盤，市場資金回流買氣旺盛，其中被譽為今年ETF市場最大黑馬的凱基台灣TOP50（009816）表現尤其亮眼。這檔掛牌不久的市值型新兵，在開市首日爆出超過71萬張的歷史天量，不僅刷新自身單日最高紀錄，更創下掛牌後連續8個交易日霸佔ETF成交量冠軍的驚人成績，新春馬上報喜的氣勢十足。

攤開今日台股開紅盤的ETF成交量排行，009816以714,264張的驚人數字強勢奪冠。緊追在後的老牌市值型ETF元大台灣50（0050）成交量為212,787張，而高股息族群的群益台灣精選高息（00919）、元大台灣價值高息（00940）與國泰永續高股息（00878）則分別以167405張、132170張及124425張位居第三至第五名。

不僅成交量驚人，009816的吸金能力同樣不容小覷。單日規模一口氣暴增68億元，一舉將總規模推升至332億元的關卡。回顧其上市以來的表現，累計大漲9%，在台股市值型ETF中傲視群雄；且截至2月11日封關日，受益人數已經正式突破21萬人大關，迅速躋身市值型ETF的前三強之列。

針對台股2026年的後市展望，在總體經濟面，美國聯準會降息循環預計延續，市場評估今年仍有降息空間，這將有效降低企業融資成本。同時，隨著年底美國期中選舉的到來，潛在的政策利多也有望為全球股市注入額外動能。在多重總經利多交織下，台股整體的評價面與資金面都具備相當穩健的支撐力道。

回到產業基本面，今年台灣整體企業獲利預估將迎來雙位數的強勁成長，其中AI軍備競賽帶動的實質需求依然是領頭羊。隨著先進製程與擴產效應持續發酵，加上資金開始健康輪動至金融與傳產族群，投資人若想安穩參與這波多頭行情，透過涵蓋各產業龍頭的市值型ETF來掌握大盤成長紅利是相當聰明的選擇。搭配定期定額分批進場，更能有效分散短線震盪風險，減輕高檔投資的心理負擔。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009816凱基台灣TOP50 00940元大臺灣價值高息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00878國泰永續高股息 不配息 市值型 0050元大台灣50

延伸閱讀

00713「終於」創下歷史新高！股添樂：寧抱科技股哭也不抱00713憂鬱

配息花掉爽一下代價多大？0050長抱回測…清流君：少賺564萬比本金還多5倍

0056、00919、00878全面噴漲！他資產破400萬元曝下一步：當然繼續買

不是加強版的不配息0050！清流君解與009816核心差異：台積電上限與動能加碼

相關新聞

009816霸榜台股ETF成交王…上市累計漲9％！21萬股民搶進擠身市值型ETF前三強

金馬年台股順利開出紅盤，市場資金回流買氣旺盛，其中被譽為今年ETF市場最大黑馬的凱基台灣TOP50（009816）表現尤其亮眼。這檔掛牌不久的市值型新兵，在開市首日爆出超過71萬張的歷史天量，不僅刷新

金馬年首周將有22檔台股ETF除息 00891、00923等四檔年化配息率逾10%

CMoney統計，金馬年首周將有22檔台股ETF除息。其中，有四檔ETF預估年化配息率逾10%，即中信關鍵半導體（008...

金馬年首周22檔台股ETF除息 有4檔年化配息率逾10%

根據CMONEY統計資料顯示，金馬年首周將除息的共有22檔台股ETF，其中新一代市值型配息王群益台ESG低碳50（009...

貝萊德投信推出在台首檔主動式債券ETF 於3月16日至19日募集

貝萊德投信2月23日宣布將推出在台首檔主動式債券ETF，即貝萊德iShares安碩收益優化投資等級債主動式ETF（009...

00946最新配息0.058元！預估年化配息率近7% 3/12除息、3/11最後買進

群益投信官網最新配息公告顯示，群益科技高息成長（00946）公告最新配息資訊，本次預估每股配發金額為0.058元。若以2...

掛牌5天規模翻倍！009816創掛牌來新天量 居台股成交量之冠

本月甫掛牌的台股ETF凱基台灣TOP 50（009816），不僅在掛牌後五個交易日，規模已翻倍到200億元以上，23日台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。